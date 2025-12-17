Expo Grifo Bajo 2026: conciertos con Elena Umaña, Chiqui Chiqui y pozol a la leña le esperan en Puriscal

El cantón de Puriscal, Costa Rica, se prepara para su sétima edición de la esperada Expo Grifo Bajo 2026, una de las fiestas más destacadas de la zona.

La actividad se llevará a cabo los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero del próximo año en el campo ferial de Grifo Bajo.

Arelys Díaz, organizadora del evento, explicó que son fiestas cívicas cuyo fin es recaudar fondos para la mejora de la comunidad, como el mantenimiento de caminos o el salón comunal.

El ganado exhibido, proveniente de varias regiones del país, cuenta con los permisos sanitarios necesarios. (Arelys Díaz/Cortesía)

Una tradición que nace de la ganadería

Díaz detalló que la Expo nació hace siete años gracias a una iniciativa de la organización en ese momento.

“Las actividades solían ser de los típicos tamalitos y un bingo, no eran actividades grandes. Hace siete años, la asociación que estaba a cargo tuvo la idea de realizar una mini expo y colocar unos animalitos para que las personas lo vieran atractivo, ya que tenemos un campo que se presta para eso”, mencionó la organizadora.

En esa primera edición participaron trece animales con ganaderías únicamente de los alrededores. La idea tuvo éxito entre los visitantes y la exposición creció.

Los visitantes podrán degustar platillos típicos como el pozol y la sopa de mondongo, cocinados a la leña. (Arelys Díaz/Cortesía)

Para esta sétima edición, la Expo contará con la participación de alrededor de 18 ganaderías que llegan no solo de la zona, sino también de fuera, provenientes de regiones como San Carlos, Tabarcia, Guápiles y Pérez Zeledón.

Calidad de exposición y seguridad garantizada

“Es ganado muy manso porque es especial para exposiciones. Contamos con los permisos del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), del Colegio de Veterinarios, de la Municipalidad, del Ministerio de Salud, Cruz Roja, Policía, entre otros”, detalló Díaz, asegurando la calidad de los animales en exhibición y la legalidad del evento.

Los propios ganaderos, que han participado en exposiciones a nivel nacional como las de Liberia, San Carlos y Pococí, se han encargado de difundir la reputación del evento entre otras asociaciones ganaderas.

La gastronomía de la zona atrae a visitantes de diferentes regiones del país. (Arelys Díaz/Cortesía)

Uno de los mayores atractivos de esta edición es la variedad de razas de ganado que se exhibirán, procedentes de distintas zonas del país.

Agenda de actividades y gastronomía típica

El viernes 9 de enero está programado el ingreso del ganado para exposición a partir de las 7 a.m.

A las 9 a.m., será el turno de un día de campo gracias al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Corporación Ganadera (CORFOGA) y el Fondo de Cooperación. El espacio consiste en charlas dirigidas a personas ganaderas interesadas en conocer el proyecto.

A partir de las 6 p.m., el evento tendrá una noche equina con caballos trotadores. El cierre de la jornada será un concierto al aire libre con entrada gratuita, a cargo de Elena Umaña.

Las actividades del sábado 10 se iniciarán al mediodía con una cabalgata. La inscripción para participar tiene un costo de 15.000 colones.

Si quiere disfrutar de las delicias de Puriscal no se puede perder la Expo Grifo Bajo. (Arelys Díaz/Cortesía)

A las 8 p.m., la fiesta comenzará con un baile amenizado por la banda Chiqui Chiqui, cuya entrada tiene un valor de 5.000 colones.

El domingo 11, las actividades empezarán a las 9 a.m., con un desfile canino, diseñado como un espacio para niños y toda la familia. El costo de inscripción para el desfile es de 3.000 colones.

A las 12 p.m., se llevará a cabo la gran subasta de ganado y diversos artículos. El evento concluirá a las 4 p.m., con un baile de cierre a cargo del grupo Marimba San Rafael.

Los tres días serán de intensa fiesta y la gastronomía local ofrecerá sus platillos típicos.

“Tendremos venta de comidas y todo es cocinado a la leña con platillos como sopas, picadillos, arroces y chicharrones, que son emblemáticos de acá. El pozol y la sopa de mondongo son de las opciones que más buscan porque son muy típicas y solo en pueblitos así se encuentran”, explicó Díaz.

La Expo contará con seguridad privada para el disfrute familiar y un parqueo, cuya cuota es voluntaria.

“Invitarles a que conozcan un pueblo que es realmente para hacer amigos, para que disfruten de comida deliciosa y un ambiente familiar”, agregó la organizadora.

Así que si usted es amante de este tipo de actividades, no se puede perder la Expo Grifo Bajo.