Entrada al Museo de los Niños costará solo ¢2.000 durante la época navideña

El Museo de los Niños ofrecerá un precio especial en sus entradas durante esta temporada navideña

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El Museo de los Niños anunció una excelente noticia para las familias en esta época navideña.

Hasta el próximo 30 de diciembre, la entrada tendrá un costo de ¢2.000 tanto para niños como para adultos.

Usualmente, los boletos tienen un costo de 2.500 colones para niños y 3.000 colones para adultos.

Además, se han habilitado los siguientes combos familiares para que las familias ahorren dinero:

Combo Magia (3 personas) = ¢5.000

Combo Luz (4 personas) = ¢7.000

Combo Navidad (5 personas) = ¢9.000

Con el boleto, los visitantes podrán disfrutar de más de 46 salas interactivas, recorrer el Museo Penitenciario y participar en las estaciones especiales habilitadas para la temporada.

El horario de atención será de martes a domingo, de 9 a. m. a 5 p. m.

Museo de los Niños
La fachada se ilumina durante diciembre para recibir a las familias. (Mayela López/Mayela López)

Mágica Navidad y cierres puntuales

A partir de las 5 p. m. y hasta las 7 p. m., quienes cuenten con entrada podrán disfrutar de Mágica Navidad, un recorrido nocturno con luces, música, sorpresas y actividades pensadas para familias.

El museo permanecerá cerrado al público los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1.º de enero de 2026.

Las entradas pueden adquirirse en el nuevo sitio web miboleteria.org.

