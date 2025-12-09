Eventos

Bar Chamuco, en Cartago, está organizando un evento especial para regalar sonrisas a niños en esta Navidad

El bar está organizando un evento en el cual el ingreso será un juguete nuevo para beneficiar a niños de la zona

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Un bar de Cartago se prepara para ser el centro de una actividad solidaria destinada a llevar alegría a niños de la zona durante la temporada festiva.

Bar Chamuco, junto con el grupo musical Animal Grunge, y un colectivo de comediantes, organizará un evento el sábado 13 de diciembre desde las 6 p.m., en el que la entrada consistirá en un juguete nuevo para un menor entre 3 y 12 años.

La iniciativa busca beneficiar a pequeños de la comunidad y fomentar un ambiente de unión, apoyo y celebración responsable. Además, quienes participen entrarán en la rifa de un tatuaje valorado en 50.000 colones como agradecimiento a su aporte.

Bar Chamuco
Los asistentes deberán llevar un juguete nuevo para participar en la actividad. (Esteban Bonilla/Cortesía)

La motivación detrás del evento

“Uno de niño no tenía todo y uno quería lo mejor. A nosotros nos motivó este local y el poder darles felicidad a los chicos”, expresó Esteban Bonilla, copropietario del bar.

El establecimiento, administrado por sus actuales dueños desde hace cinco meses, ha buscado fortalecer su relación con la comunidad a través de actividades que promuevan la solidaridad y el apoyo mutuo y, a la vez, busca dar a conocer su propuesta gastronómica que ha encantado a muchos.

Bar Chamuco
Se espera la visita de personas de Cartago y de zonas aledañas. (Esteban Bonilla/Cortesía)

Para Allan Valverde, comediante y socio, la emoción de crear un impacto real en la vida de los menores ha sido la principal motivación.

“Ver un chiquito sonriendo no tiene precio y poder hacer eso con uno, dos, tres o muchos niños, sería un gran aporte de sonrisas de Chamuco para la Navidad”, comentó Allan.

Una noche llena de música, comedia y buena comida

El evento reunirá a músicos, comediantes y al equipo del bar con un propósito común, creando un ambiente cargado de energía positiva.

Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones musicales, stand-up comedy, karaoke y un menú variado que incluye hamburguesas, cortes de carne, bocadillos, platos especiales, como sopa azteca y opciones para compartir, además de una variedad de bebidas para todos los gustos.

Bar Chamuco
El bar cuenta con diversas opciones gastronómicas. (Esteban Bonilla/Cortesía)

La propuesta combina entretenimiento y gastronomía para brindar una experiencia completa. La actividad no solo busca recolectar regalos, sino también inspirar a más personas a sumarse a gestos que refuercen el valor de la Navidad, la generosidad y el compromiso social.

La unión entre arte, humor y buena comida pretende convertir la noche en una celebración significativa, donde cada aporte se traduzca en una sonrisa para los niños de la zona.

Si usted desea asistir, tome en cuenta que el bar Chamuco se ubica frente al antiguo Hogares Crea en San Blas. Para más información, puede comunicarse al número de teléfono: 8611-0914.

Bar Chamuco
Bar Chamuco se ubica frente al antiguo Hogares Crea en San Blas. (Esteban Bonilla/Cortesía)
Festival NavideñoBar ChamucoCartago
