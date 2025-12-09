El vino que probó Bad Bunny en Copey de Dota: así se llama y este es su precio

La visita de Bad Bunny a las montañas de Copey de Dota ha dado de qué hablar este martes, pues el cantante compartió varias historias en sus redes donde demostró lo bien que la pasó en medio de la naturaleza.

El artista visitó Cedrela Eco Lodge y disfrutó de la gastronomía del restaurante Al Mercat.

Además de los paisajes montañosos, la naturaleza y el clima frío que lo impresionaron, el puertorriqueño probó un vino de altura llamado Syrah Tierra 2023, producido por Copey Estate Winery, una bodega ubicada a 2.300 metros sobre el nivel del mar.

Vino (Bad Bunny/Instagram)

Esta información fue proporcionada a la Teja por la familia productora del vino.

Syrah Tiera 2023 es un vino premium elaborado a mano y considerado una de las expresiones más destacadas del terroir (combinación única de clima, suelo y topografía que confiere a un vino características concretas) de la Cordillera de Talamanca.

Producción en altura y características del Syrah

Copey Estate Winery es conocida por su producción cuidadosa y completamente artesanal, aprovechando condiciones climáticas como noches frías, días soleados, vientos constantes y suelos atípicos que permiten el cultivo de uvas para vinos de alta calidad.

Bad Bunny ofreció dos grandes conciertos este fin de semana en el Estadio Nacional. (Jose Cordero/José Cordero)

Gracias a estos factores, las uvas desarrollan una acidez equilibrada, colores profundos y aromas muy definidos, especialmente en la variedad Syrah, una de las que mejor se ha adaptado al microclima.

“El vino que aparece en la publicación del artista es Copey Syrah Tierra 2023, un vino elaborado con 100% uva Syrah costarricense, cultivada en esta zona fría de alta montaña.

“Su carácter se distingue por notas a frutas negras maduras, especias, toques ahumados, vainilla, ciruela y pimienta, resultado de una maduración lenta y equilibrada en altura”, explicó la bodega.

El precio del Syrah Tierra 2023 es de ₡24.750 y puede adquirirse en la vinícola y en puntos selectos del país.

La experiencia de enoturismo disponible en Copey

Además de su producción, Copey Estate Winery ofrece una experiencia completa de enoturismo que permite conocer de primera mano cómo se elaboran vinos premium en un entorno tan particular.

El tour incluye un recorrido guiado por los viñedos y plantaciones de uchuva, degustación de vinos, cata del licor Golden Rush y un maridaje con quesos, salames e higos deshidratados. Esta experiencia tiene una duración aproximada de dos horas y un costo de ₡43.500 por persona.

Durante el recorrido, los visitantes conocen la historia del proyecto, los desafíos de producir en alta montaña y las diferencias que aporta el terroir. La vinícola está ubicada a unas dos horas de la capital y requiere reserva previa para participar.

Para más información puede comunicarse al WhatsApp 8940-1616 o en su página web copey.com