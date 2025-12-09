Bad Bunny explica por qué volvió a Costa Rica y lo que vivió fuera del escenario

Bad Bunny no terminó su visita con los dos conciertos en el Estadio Nacional. Después de sus presentaciones, el artista decidió recorrer Copey de Dota, una zona reconocida por su naturaleza y tranquilidad.

De acuerdo con información confirmada por la Dirección de Migración y Extranjería, el cantante salió del país el lunes 8 de diciembre, luego de disfrutar su estadía.

El mensaje que Bad Bunny compartió

El artista publicó una historia en redes sociales acompañada de una foto del estadio, donde explicó por qué quiso volver al país.

Bad Bunny se fue enamorado de Costa Rica. (AFP/La Nación)

“Noviembre 24 de 2022, entro a tarima con mi neverita, me siento en mi sillita de playa y tan pronto alzo la mirada, comienza la primera canción del show, Costa Rica me sorprendió con una energía especial que no me esperaba a mitad de tour… Tan pronto me fui al día siguiente, dije: ‘tenemos que volver’”, expresó.

Este fue el mensaje de Bad Bunny para los costarricenses. (Bad Bunny/Instagram)

“Este pasado fin de semana volvimos, y sentí esa misma energía y cariño multiplicada, esta vez sintiéndose un poco distinto, con una confianza de que ya nos conocemos”, escribió el artista.

Lo que más disfrutó Bad Bunny en Costa Rica

El cantante puertorriqueño recalcó que los dos shows del fin de semana en el país fueron increíbles y que los disfrutó al máximo; sin embargo, lo que se lleva es más que eso.

“Las experiencias que viví fuera del escenario, en su tierra, son las que convirtieron esta visita en una que me llevo en el alma para siempre… Gracias Costa Rica por el amor, el trato, por el café y agüita de coco jaja. Definitivamente… Pura vida”, agregó en su mensaje.