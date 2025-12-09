Kany García vuelve a Costa Rica: fecha, lugar y todo lo que se sabe del concierto

La productora Move Concerts generó expectativa desde el lunes 8 de diciembre al adelantar en sus redes que revelaría la visita de su artista “consentida”.

Los seguidores comenzaron a especular con varios nombres, incluyendo a Shakira y Karol G, por lo que aumentó la emoción en redes sociales.

Kany García vuelve al país

Este martes finalmente se confirmó que se trata de Kany García, quien regresará a Costa Rica para deleitar a su público en Parque Viva.

Kany García complacerá a sus fans en 2026. (JOHN DURAN)

“¡Kany García vuelve a Costa Rica! La multipremiada artista regresa a nuestro país para reencontrarse con su público, en un concierto donde nos compartirá toda su poesía hecha música, y esos éxitos que han marcado toda su carrera”, informó la productora.

Fecha y lugar del concierto

El evento está programado para el viernes 15 de mayo en el Anfiteatro Coca-Cola, Parque Viva. La productora adelantó que en los próximos días revelará los detalles relacionados con la venta y los precios de las entradas, por lo que los seguidores deberán mantenerse atentos para apartar su espacio en el evento.