Conciertos

Kany García vuelve a Costa Rica: fecha, lugar y todo lo que se sabe del concierto

Move Concerts sorprendió a sus seguidores al anunciar que una artista volverá a Costa Rica en 2026

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La productora Move Concerts generó expectativa desde el lunes 8 de diciembre al adelantar en sus redes que revelaría la visita de su artista “consentida”.

Los seguidores comenzaron a especular con varios nombres, incluyendo a Shakira y Karol G, por lo que aumentó la emoción en redes sociales.

Kany García vuelve al país

Este martes finalmente se confirmó que se trata de Kany García, quien regresará a Costa Rica para deleitar a su público en Parque Viva.

09/02/2024/ Concierto de Kany García en Parque Viva / Foto John Durán
Kany García complacerá a sus fans en 2026. (JOHN DURAN)

“¡Kany García vuelve a Costa Rica! La multipremiada artista regresa a nuestro país para reencontrarse con su público, en un concierto donde nos compartirá toda su poesía hecha música, y esos éxitos que han marcado toda su carrera”, informó la productora.

Fecha y lugar del concierto

El evento está programado para el viernes 15 de mayo en el Anfiteatro Coca-Cola, Parque Viva. La productora adelantó que en los próximos días revelará los detalles relacionados con la venta y los precios de las entradas, por lo que los seguidores deberán mantenerse atentos para apartar su espacio en el evento.

Kany GarcíaConciertoParque Viva
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

