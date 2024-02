Cantante Kany García se encargó de cumplirle el sueño a una costarricense

Kany García le cumplió el sueño a una fan. (JOHN DURAN)

La talentosa artista puertorriqueña Kany García se presentó en el Anfiteatro Coca Cola del Parque Viva, el pasado viernes 9 de febrero, en un espectáculo lleno de emociones y sorpresas.

Sin embargo, hubo un momento especial que quedará grabado en la memoria de Grecy Beita, una fanática que tuvo la oportunidad de vivir una experiencia única, gracias a la cantante.

Y es que esta joven estuvo disfrutando en una de las primeras filas del concierto.

“Andaba la bandera de la comunidad de LGBT, y unas muchachas que estaban en el concierto me dijeron que me fuera más adelante, después de estar un rato cantando, me llamó una persona de producción para que subiera al escenario”, comentó.

Beita andaba con su sobrina y una amiga más, de hecho ella quería darle el espacio a su sobrina, pero la cantante pidió que fuera ella.

“Cuando subí estaba muy nerviosa, en eso sonó la canción Confieso, la cual me encanta, y me puse a llorar, después me llamó para bailar la canción Que te vaya mal. La artista me dijo que tenía treinta segundos para tomarme todas las fotos que quisiera con ella”, comentó.

Durante esos segundos en el escenario, la muchacha aprovechó para expresar su gratitud a Kany y entregarle algunos regalos que le habían enviado su sobrina y una admiradora del público.

La emoción era palpable en el rostro de esta fan, quien no podía creer que estaba viviendo ese momento tan especial.

Después de bajar del escenario, Grecy recibió felicitaciones de otras personas presentes en el concierto, quienes la admiraron por su valentía y representación de la comunidad LGBT. Para esta chica, este momento fue algo inimaginable, porque nunca le pasó por la mente que sería llamada por la cantante.

En medio de la emoción, esta verdadera fan compartió las palabras que ella le dijo a Kany García en ese instante: “Muchas gracias, eres una de mis artistas favoritas, para mí esto es un sueño, me voy a morir”.

Por su parte, la cantante también tuvo palabras para Grecy, expresando que su esposa sabía que ella era su tipo, este fue un gesto cariñoso y especial que hizo que esta verdadera fan se sintiera aún más especial y emocionada.

