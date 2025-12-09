Fiestas de Palmares 2026: fechas, novedades y Piso 21 como primer artista confirmado

Las Fiestas de Palmares 2026 se desarrollarán del 15 al 26 de enero y regresan con una agenda llena de actividades familiares y musicales.

Como cada año, el público podrá disfrutar del tope, carnaval, corridas de toros, conciertos, gastronomía variada y otros espectáculos tradicionales. Para esta edición ya se anunció al primer artista invitado: Piso 21, uno de los grupos pop urbanos más reconocidos en la región.

Concierto de Piso 21

Prime Shows CR y la Asociación Cívica Palmareña confirmaron que Piso 21 se presentará el domingo 25 de enero a partir de las 12 p. m., como parte del cierre musical del evento.

La organización espera una jornada de música, fiesta y nuevas experiencias que mantengan vivo el lema de la festividad: un pueblo para hacer amigos.

Muchos están esperando con ansias que inicien las Fiestas de Palmares 2026. (Rafael Pacheco Granados)

Experiencias premium y zonas exclusivas

Por primera vez, el evento ofrecerá comodidades premium diseñadas para elevar la experiencia del público, especialmente en las zonas de Palco. Estas incluyen amenidades premium, Grito Plus (un espacio frente al escenario exclusivo para Palcos), baños privados con acabados de lujo y aire acondicionado en Palco 2, atención personalizada en mesa y el VIP Garden Xperience, un ambiente lounge reservado para Palco 2.

Piso 21 encabezará el espectáculo musical del 25 de enero. (Instagram)

Estas innovaciones establecen un nuevo estándar para los conciertos diurnos del país.

Entradas y precios

Las entradas se venderán en fases y se recomienda adquirirlas en Fase 1 para asegurar el mejor precio. Están disponibles en Kuikpei.com con tarifas que van desde ¢18.000 hasta ¢30.000 en la primera fase. Conforme avance la venta, irán habilitándose las siguientes etapas.