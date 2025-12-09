¿Quiere disfrutar del Festival de la Luz desde la tarima? Así puede participar

Si usted desea vivir el espectáculo del Festival de la Luz desde la tarima, podrá hacerlo a través de una dinámica organizada por la Municipalidad de San José.

LEA MÁS: Pasacalles del Festival de la Luz sufre nuevo tropiezo: otra banda renuncia a su participación

Para participar deberá completar un formulario que se publicará este martes 9 de diciembre a las 2 p.m., en el Facebook de la municipalidad.

El proceso es gratuito y únicamente se habilitarán 300 espacios para el público. Tome en cuenta que es necesario contar con un correo electrónico activo.

El formulario estará disponible en las redes sociales de la municipalidad. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

LEA MÁS: El Festival de la Luz tendrá un inesperado ausente en esta edición

Requisitos y confirmación

Los ganadores serán contactados mediante el número oficial 2547-6803. Para retirar las entradas, su nombre debe estar en la lista publicada en redes sociales, presentar su documento de identidad y asistir a la explanada norte del edificio José Figueres Ferrer en las fechas indicadas.

Las entradas son intransferibles y solo pueden participar vecinos del cantón central de San José.

Entrega del brazalete

El retiro de los boletos se realizará el jueves 11 (de 8 a.m. a 3 p.m.) y viernes 12 (de 8 a.m. a 12 p.m.). El día del evento, todos los asistentes, incluidos los menores de edad, deben portar el brazalete para ingresar a la tarima.

Este control garantiza el acceso ordenado y seguro al área asignada.