¿Quiere disfrutar del Festival de la Luz desde la tarima? Así puede participar

Si usted desea vivir el espectáculo del Festival de la Luz desde la tarima, podrá hacerlo a través de una dinámica organizada por la Municipalidad de San José.
LEA MÁS: Pasacalles del Festival de la Luz sufre nuevo tropiezo: otra banda renuncia a su participación
Para participar deberá completar un formulario que se publicará este martes 9 de diciembre a las 2 p.m., en el Facebook de la municipalidad.
El proceso es gratuito y únicamente se habilitarán 300 espacios para el público. Tome en cuenta que es necesario contar con un correo electrónico activo.
LEA MÁS: El Festival de la Luz tendrá un inesperado ausente en esta edición
Requisitos y confirmación
Los ganadores serán contactados mediante el número oficial 2547-6803. Para retirar las entradas, su nombre debe estar en la lista publicada en redes sociales, presentar su documento de identidad y asistir a la explanada norte del edificio José Figueres Ferrer en las fechas indicadas.
Las entradas son intransferibles y solo pueden participar vecinos del cantón central de San José.
Entrega del brazalete
El retiro de los boletos se realizará el jueves 11 (de 8 a.m. a 3 p.m.) y viernes 12 (de 8 a.m. a 12 p.m.). El día del evento, todos los asistentes, incluidos los menores de edad, deben portar el brazalete para ingresar a la tarima.
Este control garantiza el acceso ordenado y seguro al área asignada.