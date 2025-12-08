Accesos y cierres viales confirmados para el Festival de la Luz

El Festival de la Luz se realizará el sábado 13 de diciembre a las 6 p. m., y la Municipalidad de San José confirmó los accesos oficiales y los cierres viales que aplicarán para mantener el orden y la seguridad en toda el área de La Sabana.
Accesos habilitados
La Sabana estará completamente vallada y contará con 11 entradas autorizadas ubicadas en zonas como el puente peatonal sobre Ruta 27, avenida 10 con calle 42, el puente del Colegio de Periodistas, las avenidas 3 y 3A, así como varios puntos de calle 68 frente a establecimientos conocidos.
Cierres viales programados
Los cierres iniciarán el miércoles y el jueves de 10 p. m., a 5 a. m., y el viernes previo, a partir de las 11 p. m., alrededor del parque.
Únicamente permanecerá habilitada la calle 42 para tránsito controlado. Las autoridades piden planificar desplazamientos y utilizar rutas alternas.