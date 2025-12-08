Eventos

Accesos y cierres viales confirmados para el Festival de la Luz

La Municipalidad de San José anunció los accesos oficiales y cierres viales para el Festival de la Luz

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El Festival de la Luz se realizará el sábado 13 de diciembre a las 6 p. m., y la Municipalidad de San José confirmó los accesos oficiales y los cierres viales que aplicarán para mantener el orden y la seguridad en toda el área de La Sabana.

Accesos habilitados

La Sabana estará completamente vallada y contará con 11 entradas autorizadas ubicadas en zonas como el puente peatonal sobre Ruta 27, avenida 10 con calle 42, el puente del Colegio de Periodistas, las avenidas 3 y 3A, así como varios puntos de calle 68 frente a establecimientos conocidos.

Cierres viales programados

Los cierres iniciarán el miércoles y el jueves de 10 p. m., a 5 a. m., y el viernes previo, a partir de las 11 p. m., alrededor del parque.

Las rutas alrededor de La Sabana tendrán bloqueos nocturnos desde mitad de semana. (Rafael Pacheco Granados)

Únicamente permanecerá habilitada la calle 42 para tránsito controlado. Las autoridades piden planificar desplazamientos y utilizar rutas alternas.

edición numero 27 del tradicional festival de la Luz el Instituto Nacional de Seguros (INS) fue elegido como Mariscal del Festival de la Luz 2024, en conmemoración a sus 100 años
El Festival de la Luz se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Festival de la LuzCierres vialesAccesos
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

