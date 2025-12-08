El Festival de la Luz tendrá un inesperado ausente en esta edición

El Festival de la Luz, programado para el sábado 13 de diciembre a las 6 p. m., contará con una serie de medidas oficiales anunciadas por la Municipalidad de San José para garantizar una celebración segura y organizada.

Una de las disposiciones más relevantes es la prohibición de ventas ambulantes en el parque La Sabana y sus alrededores durante el evento.

Operativo interinstitucional

Para asegurar el orden y la atención ciudadana, diferentes entidades trabajarán en conjunto durante la actividad.

Agentes de diferentes cuerpos policiales resguardarán todo el perímetro para garantizar una jornada segura. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Entre ellas se encuentran la Policía Municipal, Cruz Roja, Fuerza Pública, Bomberos, Ministerio de Salud, Policía de Tránsito, ICODER, PANI, OIJ, CNFL y Aviación Civil, además de equipos de salud y personal técnico especializado.

Contingente de seguridad

El operativo dispondrá de un robusto grupo de oficiales, integrado por 600 miembros de la Policía Municipal, 200 de Fuerza Pública, 60 oficiales de Tránsito, 150 de seguridad privada y 50 voluntarios capacitados.

A esto se suman 25 agentes de otros cuerpos municipales del país. Todo el personal estará distribuido en puntos estratégicos dentro del Parque Metropolitano La Sabana y a lo largo del recorrido oficial.

Las ventas ambulantes no estarán permitidas en el Festival de la Luz. Foto: Ilustrativa (Alonso Tenorio)

Vehículos de emergencia

Para una respuesta rápida ante cualquier eventualidad, los vehículos de emergencia estarán ubicados al norte y sur en los giros en U, al este en las avenidas 10, 0 y 3A, y al oeste en la vía 104 y el bulevar de Rohrmoser.

Ley Seca y espacios libres de humo

Para mantener el orden público se aplicará Ley Seca durante todo el sábado 13 de diciembre en el sector de La Sabana, dentro de un perímetro de 200 metros.

Además, el evento será un espacio libre del humo del tabaco, con el fin de proteger la salud de las personas asistentes.

El Festival de la Luz será un espacio libre de pólvora. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Prohibición de pólvora

También queda prohibida la detonación de pólvora durante la actividad, como medida preventiva para evitar incidentes y asegurar la tranquilidad del público.

Recomendaciones para la ciudadanía

La municipalidad recomienda a los asistentes a seguir las siguientes recomendaciones para una experiencia segura y agradable: