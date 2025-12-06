Banda de San Carlos renuncia al pasacalles del Festival de la Luz 2025 y revela, sin pelos en la lengua, el motivo

La Banda 506, de San Carlos de Alajuela, anunció en un comunicado de prensa que no participará en el Festival de la Luz 2025 y dijo, sin pelos en la lengua, los motivos con los que no está de acuerdo con la Municipalidad de San José.

El grupo sería parte del pasacalles previo al desfile principal, programado para el sábado 13 de diciembre, que por primera vez recorrerá los alrededores del Parque Metropolitano La Sabana.

La Banda 506 de San Carlos ya no estará en el pasacalles del Festival de la Luz. Fotografía: Facebook Banda 506. (Facebook/Facebook)

Las razones de la Banda 506

La agrupación detalló varios puntos que, afirman, hacen imposible su participación en el evento navideño más grande del país.

“La decisión se debe a que las condiciones de organización no cumplen con los estándares necesarios, incluyendo: limitación impuesta a todas las agrupaciones de participar únicamente con 120 integrantes, pese a que muchas bandas —incluida la nuestra— cuentan con un número mayor de músicos, bailarines y staff”, indicaron en el comunicado publicado en sus redes.

Según explicaron, esta restricción “afecta directamente a los niños, jóvenes y adultos que se han preparado durante meses”.

La Banda 506 de San Carlos denunció que la Municipalidad de San José les impuso condiciones de participación que ellos consideran indignas. Fotografía: Facebook Banda 506. (Facebook/Facebook)

Alimentación insuficiente y otros costos

La agrupación también criticó que la alimentación ofrecida no es adecuada para un recorrido superior a tres kilómetros, lo cual —según dijeron— compromete el bienestar de sus integrantes.

Además, señalaron otro punto que consideran injusto: “La falta de apoyo económico por parte de la Municipalidad de San José para cubrir el banner obligatorio con su marca y logos, lo que representa un gasto adicional e innecesario para las agrupaciones, sumado al que ya se hace para asistir a dicho evento”.

Se solidarizan con bandas que quedaron por fuera

La Banda 506 aseguró que su decisión también pretende apoyar a otras agrupaciones afectadas por estas condiciones.

“Consideramos que el trato no es adecuado para los artistas que dedican tiempo, disciplina y esfuerzo para formar parte de estos desfiles. Agradecemos el apoyo constante del público y reafirmamos nuestro compromiso con actividades que garanticen una logística responsable y condiciones dignas para nuestros artistas”, finalizaron.

La Banda 506 de San Carlos compartió en sus redes sociales este comunicado de prensa. Fotografía: Facebook Banda 506. (Facebook/Facebook)

Municipalidad de San José responde

En un comunicado de prensa, la Municipalidad de San José aclaró que la banda no se retira del Festival de la Luz en sí, sino de una actividad paralela al desfile estelar como lo es el pasacalles.

“Es importante señalar que la Banda 506 no formaba parte de las agrupaciones participantes del Festival de la Luz, sino del pasacalle previo, actividad distinta al desfile. Agradecemos profundamente el interés y la dedicación que las agrupaciones muestran cada año, y reiteramos nuestro respeto por el trabajo artístico de la Banda 506”, indicaron.

Luego dijeron que el límite de integrantes por agrupación no es antojadizo, sino que responde a criterios de seguridad y logística, debido al nuevo recorrido del festival.

“Estas disposiciones se aplican de manera uniforme y equitativa a todas las bandas, y forman parte de los lineamientos necesarios para garantizar un evento seguro, ordenado y adecuado para el público y los equipos participantes”, precisaron.

Asimismo indicaron que las agrupaciones del pasacalles participan de manera voluntaria aceptando las bases establecidas y especificadas claramente con antelación.

“Estos materiales permiten mantener uniformidad, organización e identificación durante el recorrido, y forman parte del estándar logístico que cada agrupación acepta al inscribirse”, dijeron.

El Festival de la Luz 2025 cambiará su recorrido pero mantendrá su tradicional pasacalles. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Del refrigerio, explicaron que antes no se ofrecía algo así, sino hasta este 2025.

“Como gesto adicional hacia las agrupaciones, la organización incorporó por primera vez la entrega de un refrigerio. Si bien este beneficio no constituye una obligación establecida en las bases, representa un esfuerzo adicional por parte de la Municipalidad para ofrecer una experiencia más cómoda y humana a quienes participan”, señalaron.