Festival de la Luz tendrá dos recorridos que saldrán al mismo tiempo

Por primera vez en su historia, el Festival de la Luz comenzará con dos recorridos al mismo tiempo en los alrededores de La Sabana, el próximo sábado 13 de diciembre.

La noticia fue confirmada este jueves 3 de diciembre por el alcalde de San José, Diego Miranda, en conferencia de prensa.

Miranda comunicó también que uno de los dos mariscales es la Junta de Protección Social (JPS) debido a que “ha acompañado desde 1845 a quienes más lo necesitan; por el otro lado, un niño que simboliza la fuerza, la ternura y el espíritu invencible de la niñez costarricense.

“Bradley: un pequeño gran héroe que ilumina con esperanza”, aseguró el alcalde

Bradley, un niño de seis años será el dedicado del Festival de la Luz. (Eduardo Vega/Eduardo Vega)

El segundo mariscal del festival es Bradley, un niño de 6 años que ha pasado gran parte de su vida en el Hospital Nacional de Niños debido a una condición crónica que requiere atención especializada.

A pesar de las dificultades, Bradley es descrito por su equipo médico como un niño alegre, sociable, cariñoso y lleno de luz. Este año logró graduarse del kínder gracias al apoyo del equipo de pedagogía hospitalaria, y se prepara con entusiasmo para iniciar la escuela.

Explica el alcalde que la presencia de Bradley en el Festival de la Luz “es un homenaje a la valentía de la niñez costarricense, el trabajo del Hospital Nacional de Niños y su equipo interdisciplinario”.

Adicional al anuncio de los mariscales de este 2025, se anunció el orden que tendrán las bandas y las carrozas en el recorrido del próximo 13 de diciembre.

El Festival de la Luz tendrá dos recorridos este año. (Eduardo Vega/Eduardo Vega)

Los recorridos del Festival de la Luz

Salida oeste Pavas:

1. Banda CEDES Don Bosco

2. Carroza del Banco Nacional

3. Banda Municipal de Acosta

4. Espectáculo del Banco Popular

5. Mercedes Marching Band

6. Carroza de la Junta de Protección Social

7. Banda Municipal de Tibás

8. Espectáculo del BAC

9. Firebird Marching Band

Diego Miranda, alcade San José, sobre los nuevos recorridos del Festival de la Luz

Salida este Paseo Colón

1. Banda de Orotina

2. Carroza del Banco de Costa Rica

3. Banda La Fortuna

4. Carroza Kolbi

5. Banda Municipal de San José

6. Carroza de la Municipalidad de San José

7. Banda Tsidkenu

8. Espectáculo Inspiraciones Costarricenses

9. Banda Palmar Norte

Las mejores bandas fueron premiadas

Además, se premió a los ganadores del Festival de la Luz 2024, la banda y a la carroza que más brillaron el año anterior, celebrando su entrega, creatividad

BANDAS

Los ganadores del 2024 en el Festival de la Luz fueron reconocidos, como la Banda Comunal de Orotina. (Eduardo Vega/Eduardo Vega)

* Primer lugar – Banda Comunal de Orotina

* Segundo lugar – Banda Comunal La Fortuna

* Tercer lugar – Banda CEDES Don Bosco

CARROZAS

* Primer lugar / Carroza que más brilló: Banco de Costa Rica - BCR

* Segundo lugar: Instituto Nacional de Seguros – INS

* Tercer lugar: Banco Nacional – BN

* Carroza con mejor efecto infantil: Museo de los Niños y Cenfotec

* Carroza más original: Museo de los Niños y Universidad Cenfotec.