Si compró pescado en algún supermercado de la cadena Walmart, urge que lea esta información

Walmart sacó des sus tiendas varios tipos de pescado porque podrían estar contaminados con peligrosa bacteria, revise si usted compró estas marcas

Por Rocío Sandí

Si usted compró recientemente pescado en alguno de los supermercados de la cadena Walmart, urge que lea esta información porque su salud podría estar en riesgo.

La Corporación de Supermercados Unidos S.R.L., operadora de Walmart en Costa Rica, informó que hizo el retiro voluntario de múltiples lotes de pescado congelado de la marca Don Cristóbal.

SAN LEANDRO, CALIFORNIA - 9 DE ABRIL: Vista de una tienda Walmart el 9 de abril de 2025 en San Leandro, California. Walmart está revisando sus estimaciones de ganancias del primer trimestre, ya que los nuevos aranceles del presidente Donald Trump podrían afectar sus ganancias en el primer trimestre.
Walmart tomó la decisión de retirar el pescado de forma preventiva. (AFP)

La acción se dio de forma preventiva y aplica únicamente a productos distribuidos en tiendas de la cadena.

La medida se tomó ante la posible presencia de la bacteria Listeria monocytogenes, que puede causar listeriosis, es decir, una infección seria que afecta principalmente a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con defensas bajas.

¿Qué es la Listeria y por qué preocupa tanto?

La bacteria Listeria monocytogenes es muy resistente y puede sobrevivir y hasta multiplicarse en refrigeración, incluso a temperaturas entre 2°C y 4°C, algo que no ocurre con la mayoría de patógenos.

Walmart Costa Rica retiró varios lotes de tilapia y pangasio Don Cristóbal por posible contaminación con Listeria monocytogenes, según informó la Corporación de Supermercados Unidos S.R.L. Fotografía:
Si usted tiene en su casa de estos pescados, revise si están entre los lotes que podrían estar contaminados. (Cortesía)

La enfermedad causada por la bacteria puede causar:

  • Fiebre
  • Vómitos
  • Diarrea
  • Infecciones invasivas
  • Complicaciones severas en personas vulnerables

La cocción completa del alimento reduce el riesgo, pero la medida preventiva apunta a evitar cualquier exposición.

El retiro incluye todos los lotes de las siguientes presentaciones:

Tilapia Congelada Don Cristóbal / Suli

Fabricada en China por Gain Ocean Food Co., Ltd (Registro sanitario: A-CN-17-03259)Fechas de vencimiento: 13/11/2026 al 13/07/2027

  • 170 g – Código: 7441078260195
  • 454 g – Código: 7441077501701
  • 1500 g – Código: 7441077502432
  • 2300 g – Código: 7441077502647

Pangasio Congelado Don Cristóbal

Fabricado en Vietnam por Cuu Long Fish Joint Stock Company (Registro sanitario: A-VN-22-06971)Fechas de vencimiento: 15/11/2026

  • 454 g – Código: 7441077502678
  • 2300 g – Código: 7441078261093
15/05/2025. Apertura del nuevo Walmart Santa Ana. Fotografía: Lilly Arce.
Si va pronto a comprar pescado, tenga presente esta información. (Lilly Arce)

¿Qué hacer si compró estos productos?

Walmart informó que quienes hayan adquirido alguna de estas presentaciones pueden devolverlas en la tienda donde las compraron para recibir reposición del producto.

También pueden llamar al número 800-8000-722 para cualquier consulta. La línea está disponible de lunes a viernes, de 9 a. m. a 6 p. m.

La empresa recalcó que el retiro se realiza solo por prevención y que el resto de operaciones continúa con normalidad.

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

