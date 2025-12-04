Si compró pescado en algún supermercado de la cadena Walmart, urge que lea esta información

Si usted compró recientemente pescado en alguno de los supermercados de la cadena Walmart, urge que lea esta información porque su salud podría estar en riesgo.

La Corporación de Supermercados Unidos S.R.L., operadora de Walmart en Costa Rica, informó que hizo el retiro voluntario de múltiples lotes de pescado congelado de la marca Don Cristóbal.

Walmart tomó la decisión de retirar el pescado de forma preventiva. (AFP)

La acción se dio de forma preventiva y aplica únicamente a productos distribuidos en tiendas de la cadena.

La medida se tomó ante la posible presencia de la bacteria Listeria monocytogenes, que puede causar listeriosis, es decir, una infección seria que afecta principalmente a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con defensas bajas.

LEA MÁS: Joven que enfrenta cáncer de médula y dos tumores cerebrales se graduó como ingeniera en el TEC

¿Qué es la Listeria y por qué preocupa tanto?

La bacteria Listeria monocytogenes es muy resistente y puede sobrevivir y hasta multiplicarse en refrigeración, incluso a temperaturas entre 2°C y 4°C, algo que no ocurre con la mayoría de patógenos.

Si usted tiene en su casa de estos pescados, revise si están entre los lotes que podrían estar contaminados. (Cortesía)

La enfermedad causada por la bacteria puede causar:

Fiebre

Vómitos

Diarrea

Infecciones invasivas

Complicaciones severas en personas vulnerables

La cocción completa del alimento reduce el riesgo, pero la medida preventiva apunta a evitar cualquier exposición.

LEA MÁS: Estudio costarricense es publicado en una de las revista médicas más prestigiosas del mundo

El retiro incluye todos los lotes de las siguientes presentaciones:

Tilapia Congelada Don Cristóbal / Suli

Fabricada en China por Gain Ocean Food Co., Ltd (Registro sanitario: A-CN-17-03259)Fechas de vencimiento: 13/11/2026 al 13/07/2027

170 g – Código: 7441078260195

– Código: 454 g – Código: 7441077501701

– Código: 1500 g – Código: 7441077502432

– Código: 2300 g – Código: 7441077502647

Pangasio Congelado Don Cristóbal

Fabricado en Vietnam por Cuu Long Fish Joint Stock Company (Registro sanitario: A-VN-22-06971)Fechas de vencimiento: 15/11/2026

454 g – Código: 7441077502678

– Código: 2300 g – Código: 7441078261093

Si va pronto a comprar pescado, tenga presente esta información. (Lilly Arce)

¿Qué hacer si compró estos productos?

Walmart informó que quienes hayan adquirido alguna de estas presentaciones pueden devolverlas en la tienda donde las compraron para recibir reposición del producto.

También pueden llamar al número 800-8000-722 para cualquier consulta. La línea está disponible de lunes a viernes, de 9 a. m. a 6 p. m.

La empresa recalcó que el retiro se realiza solo por prevención y que el resto de operaciones continúa con normalidad.