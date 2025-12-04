Joven que enfrenta cáncer de médula y dos tumores cerebrales se graduó como ingeniera en el TEC

Keilyn Alfaro López es una valiente joven de 24 años que a lo largo de su vida ha enfrentado muchos problemas de salud, pero aún así enfrenta la vida con esfuerzo y valentía, hasta se acaba de graduar como ingeniera en le TEC.

Su condición médica la ha hecho pasar gran parte de su vida en los hospitales, ya que le han tenido que hacer múltiples procedimientos médicos, entre ellos dos cirugías en la médula espinal, una cirugía de columna y dos operaciones de cerebro, además de tratamientos de radioterapia.

Keilyn Alfaro López es una valiente joven de 24 años que a lo largo de su vida ha enfrentado muchos problemas de salud. (Cortesía)

Su lucha comenzó en el 2017 cuando fue diagnosticada con cáncer en la médula espinal. En el 2020, recibió un segundo diagnóstico de un tumor cerebral con metástasis.

Luego, en el 2023, se confirmó un nuevo tumor cerebral, el cual se mantuvo bajo un periodo de vigilancia médica. Sin embargo, este año el tumor volvió a crecer, por lo que ahora enfrenta la necesidad de una nueva cirugía y la urgencia de un estudio de mutaciones.

Pronto será sometida a una nueva cirugía de cerebro

En la segunda semana de diciembre, Keilyn será sometida a una nueva cirugía de cerebro en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con el fin de extraer el tumor y enviar la muestra al exterior para realizar un examen especializado de mutaciones que no se realiza en Costa Rica.

En los próximos días deberá someterse a una nueva operación en el cerebro. (Cortesía)

Este estudio, que debe ser cubierto por Keilyn y su familia con recursos propios, permitirá determinar si puede acceder a un tratamiento dirigido específico, según el tipo de mutación que presente su tumor, o valorar nuevas alternativas terapéuticas fuera del país, ya que actualmente no existen opciones de tratamiento disponibles en Costa Rica para su caso.

La muestra será enviada a laboratorios en Estados Unidos bajo protocolos especializados y el costo de este estudio es de aproximadamente $5.000 (unos ¢2.466.000), monto que corresponde únicamente a esta primera etapa del proceso médico, por lo que cualquier tratamiento posterior implicará nuevos costos que dependerán de los resultados.

En medio de sus problemas de salud, la joven se acaba de graduar como ingeniera en el TEC. (Cortesía)

Keilyn es una guerrera

A pesar del complejo historial médico de Keilyn, ella no ha detenido su proyecto de vida. Prueba de ello es que el pasado 25 de noviembre defendió con éxito su trabajo final de graduación en la carrera de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental del Tecnológico de Costa Rica (TEC), demostrando su fortaleza, disciplina y compromiso en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida.

Su familia ha sido un apoyo constante durante todo este proceso. Su papá es chofer de bus, su mamá es ama de casa, y su hermano mayor trabaja y estudia para contribuir con el hogar.

Esta valiente necesita de su ayuda para seguir luchando. (Cortesía)

Los recursos económicos de esta familia son limitados frente a los costos que implica este estudio especializado, así como los posibles escenarios médicos posteriores.

La cirugía que se aproxima representa el primer paso indispensable para conocer con mayor precisión el comportamiento del tumor y abrir la posibilidad a un tratamiento más específico, si las mutaciones identificadas cuentan con terapias disponibles a nivel internacional.

En el 2017 le diagnosticaron cáncer de médula. (Cortesía)

Si usted quiere ayudar económicamente a Keilyn, puede hacerlo a través de SINPE Móvil al 8974-4150.

También puede seguir su historia y brindarle apoyo en el Instagram: @alfaro_kei y en Facebook: Keilyn Alfaro