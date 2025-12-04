Logró una de las mejores notas en examen de admisión del TEC y hace historia para su comunidad

Brandon Ojeda Rivas tiene apenas 17 años y ya puede decir que es histórico porque nunca antes un vecino de Siquirres había logrado meterse entre los 15 mejores promedios del examen de admisión 2025-2026 del Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Este muchacho del Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres logró una nota de 778,78 puntos, un resultado que ubica en el puesto 15 entre los más aplicados de todo el país en el proceso 2025-2026 y el primer siquirreño que asiste a una ceremonia de reconocimiento al examen de admisión del TEC.

El joven, quien vive en Siquirres centro, pero pasó su infancia en San Carlos de Pacuarito, asegura que su histórico resultado es fruto del esfuerzo.

Brandon Ojeda, el siquirreño que sacó uno de los mejores puntajes del TEC en 2025. (Cortesía/Cortesía)

“Siempre digo que no soy bueno naturalmente para el estudio, lo que pasa es que me aplico. No digo bueno de facilidad sino esforzado, disciplinado para estudiar. Me cuesta y lo reconozco, pero estudio bastante”, reconoce con total sinceridad.

LEA MÁS: Del Científico de Alajuela es la nota perfecta en examen de admisión 2025-2026 del TEC

Desde la escuela Fausto Herrera Cordero era alumno de honor y, cuando llegó al colegio, mantuvo el mismo ritmo de disciplina y esfuerzo.

La pandemia lo pulió

Brandon entró al cole en 2020, justo cuando se vino la pandemia. Dice que el cambio fue tan duro como inesperado.

“Clases virtuales, muchas materias y la pantalla me complicó al inicio. Por la pantalla era más fácil distraerse, por eso tenía que concentrarme más”.

Ese año también vivió el regreso parcial a la presencialidad, con asistencia a clases solo durante medio día. Le tocó adaptarse a todo, pero nunca aflojó.

Brandon vive en Siquirres junto a su familia y está listo para el gran cambio a Cartago. (Cortesía/Cortesía)

Estudió solo

A Brandon no lo preparó ninguna academia y tampoco pagó cursos. Lo que sí tuvo fue disciplina pura.

“Durante todo el año me senté, al menos, dos horas al día a estudiar para el examen del TEC. Busqué prácticas en línea y pedía ejercicios”.

La chispa se encendió con un curso del propio Tecnológico llamado MATEM (especializado en matemáticas), que recibió en décimo año.

“Ese curso me despertó la parte lógica que me sirvió demasiado para el examen”.

Cuando lo llamaron del TEC para decirle que había quedado entre los mejores, la emoción lo desbordó.

“Le agradecí a Dios, ese fue un regalo que él me dio por el esfuerzo de todos en mi familia”.

LEA MÁS: Una mujer vuelve a ser, por tercer año consecutivo, el mejor promedio en el examen de admisión del TEC

“A uno Dios le da todos los medios para lograr las metas, pero uno tiene que dar su esfuerzo, hay que estudiar, ser disciplinado”.

Muy humilde

El joven vive con sus papás, doña Audelis Rivas y don Lorenzo Ojeda, y con sus tres hermanos: Darvin, Keren y el pequeño Aaron Mateo, de 8 años. Todos tienen raíces nicaragüenses, de Chinandega, una zona rural que a él le recuerda mucho a Siquirres.

Brandon es el primer miembro de su familia en ingresar al Tecnológico de Costa Rica. Fue reconocido como uno de los mejores en el examen de admisión 2025-2026. (Cortesía/Cortesía)

Sigue ayudando en la casa, chapea el patio y disfruta la comida de su hogar.

“Me hará mucha falta la cocina de mi mamá”, reconoce cuando entiende que para continuar sus sueños debe dejar Siquirres para irse a vivir a Cartago, cerquita de la sede del TEC.

Escucha música en inglés, rock ochentero, reggae y rap. Además es saprissista de corazón.

“Para cerrar este año con broche de oro se ocupa que Saprissa sea campeón”, comenta con ilusión y alegría por la camiseta morada.

Al cole va en bicicleta, aunque llueva. “Me llevo mi capa”.

Hace 15 días terminó el año porque como estudiante disciplinado que es se eximió en todas las materias.

El sueño de ingeniería

Aunque aún no conoce la sede del TEC en Cartago, tiene claro que está listo para el cambio.

“Sería un gran cambio, dejar la casa, me he ido mentalizando. Si Dios me lo permite sí entro al TEC”.

Le gustaría estudiar Ingeniería en Computación, aunque también le atrae Ingeniería Eléctrica. Otro de sus sueños es que su hermanito Aaron también logre entrar al TEC dentro de pocos años.

El joven estudió todos los días dos horas para prepararse para el examen. (Cortesía/Cortesía)

Brandon es el primero de la familia en ingresar al Tecnológico y sabe que eso no solo es un logro personal, sino un orgullo para Siquirres y para la provincia de Limón, que este año logró dos estudiantes reconocidos entre los mejores del país.

Este tigre limonense es prueba viviente de que la disciplina, la fe y la humildad pueden llevar muy lejos.

TEC reconoció a los mejores

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) dio a conocer los resultados del proceso de admisión 2025-2026 y anunció a los 31 estudiantes con los mejores puntajes, quienes recibirán beca completa para sus estudios.

LEA MÁS: Las redes sociales ayudaron a estudiante a lograr la sétima mejor nota del examen de admisión 2026 de la UCR

Este año se inscribieron 20.154 aspirantes, de los cuales 16.406 presentaron el examen. La nota de corte institucional fue 520, y 8.393 jóvenes alcanzaron o superaron esos 520.

El muchacho sueña con estudiar Ingeniería en Computación en el TEC. (Cortesía/Cortesía)

El TEC rindió homenaje a 31 puntajes destacados (uno más de lo usual debido a empates), de los cuales 19 provienen de colegios públicos y 12 de privados. Todos obtendrán becas del 100 % para cursar sus carreras.