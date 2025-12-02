El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) anunció este martes 2 de diciembre los mejores puntajes del examen de admisión.

Según el TEC, en total son 34 jóvenes que obtuvieron un alto puntaje en este examen, con la esperanza de ingresar a la carrera que desean estudiar en dicha institución.

Este martes 2 de diciembre se entregaron reconocimientos a los jóvenes por su esfuerzo en el examen.

Estos son los mejores puntajes del examen de admisión del TEC:

Andrea Ebanks, del Colegio Científico de Alajuela: 800

Esteban Arias, del Colegio Humanístico Costarricense - Campus Chorotega: 799.74

Rodrigo Ureña, del Liceo de Tarrazú: 785.79

Amanda Torres, del Colegio Científico de Alajuela: 784.15

María Paula Ortiz, del Colegio Metodista: 784.15

Luis Rosales, del Colegio Científico de San Vito: 783.9

Julio César Villalobos, del Colegio Humanístico Costarricense - Campus Chorotega: 783.64

Isabella Matteucci, del Colegio Saint Francis: 782.91

Pablo Hernández, del CTP Mercedes Norte: 781.83

Sebastián Madrigal, del Liceo de Puriscal: 781.47

María Fernanda Carrillo, del Saint Anthony High School: 781.43

Eara Salazar, del Liceo Experimental Bilingüe Turrialba: 781.14

Larisa Prado, del Colegio Humboldt: 779.93

Matthew Kinkelaar, del Colegio Bilingüe Nueva Esperanza: 779.71

Samuel Ugalde, del Colegio Científico de San Pedro: 779.12

Brandon Ojeda, del Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres: 778.78

Gabriel Oviedo, del Colegio San Benedicto: 778.72

Isaac Sequeira, del Colegio Científico de Guanacaste: 778.6

Alejandro Solano, del CTP CIT: 778.49

Ian Madriz, del Colegio Científico de Alajuela: 778.29

Lucía Román, del Centro Formativo Nuevo Milenio: 777.8

Keyden Carvajal, del Sistema Educativo Montealto: 777.63

Edwin Leiva, del Colegio Calasanz: 777.44

María Fernanda Fuentes, del Colegio Científico del Atlántico: 776.89

Kevin Chinchilla, del Colegio Científico de Pérez Zeledón: 776.23

Ángel Varela, del Colegio Científico de Pérez Zeledón: 776.23

Javier Picado, del Colegio Científico de Pérez Zeledón: 776.23

Cristel Haaversen, del Colegio Británico de Costa Rica: 776.23

Jimena Ugalde, del Colegio Metodista: 775.87

Rodolfo Calvo, del Colegio Científico de Parrita: 775.85

Angelina Rodríguez, del Colegio Científico de Parrita: 775.85

El TEC reveló este martes 2 de diciembre la lista de estudiantes que obtuvieron altos puntajes en el examen de admisión. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Algunos estudiantes sacaron alto puntaje en UCR

Cabe destacar que dentro de esta lista hay varios estudiantes que también obtuvieron un alto puntaje en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR), como Andrea Ebanks, María Paula Ortiz, Sebastián Madrigal y Jimena Ugalde.

El TEC señaló que los 34 jóvenes quieren estudiar carreras como Ingeniería en Materiales, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Producción Industrial, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería en Computación, Ingeniería en Diseño Industrial, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniería Física e Ingeniería en Computadores.

El Instituto anunció en octubre las notas de corte de las carreras para el 2026.

Entre las carreras con mayor corte se encuentran Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería en Computación e Ingeniería Física.

Algunos estudiantes también sacaron altos puntajes en el examen de admisión de la UCR. (Cortesía)

