El dólar está por el suelo en Costa Rica y no van a creer quién es el culpable

El precio del dólar está por los suelos; este lunes la página del Banco Central de Costa Rica (BCCR) muestra la compra en ¢488.55 y la venta en ¢496.39.

Para saber a qué se debe esa baja en el precio de la moneda estadounidense, conversamos con Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional (UNA) y nos dijo que tenemos que tener muy presente que Costa Rica tiene una economía bimonetaria.

Además, nos señaló un culpable que muchos no imaginan: el aguinaldo.

El precio del dolar ha bajado mucho y eso causa preocupación en varios sectores. (Shutterctock)

“Estamos viviendo una realidad no esperada por muchos, de una fuertísima apreciación del dólar o devaluación del dólar, su equivalente. Tenemos que recordar que los costarricenses vivimos en una economía bimonetaria, donde las transacciones, tanto de las familias como de las empresas, se realizan en ambas monedas.

“Al haber una depreciación del dólar, los principales perdedores son las personas que han negociado contratos en dólares, muchas veces extranjeros o personas que están trabajando para empresas multinacionales en zonas francas, así como la situación de las exportaciones y el turismo. Esos son los principales perdedores en esta ecuación”, explicó Leiner.

Quienes ganan en dólares se ven afectados

Vargas detalla que en este momento también sufren las personas que ganan en dólares.

“Las personas que tienen ingresos en dólares, al cambiarlos a colones, por estar devaluados, obviamente, obtienen menor ingreso”, manifestó.

El experto dijo que sobre ese tema hay dos sectores muy golpeados: el sector turismo y el exportador.

Quienes ganan en dólares están sufriendo por la baja. (Archivo)

En cuanto al turismo, el piensa que el país tiene la versatilidad como para tener algún margen en los precios, pero en el exportador no es así.

Ahora bien, en el caso de las importaciones, el asunto puede ser beneficioso.

“Los importadores sí están recibiendo un efecto de esta apreciación del colón, dado que sus ingresos son en colones y sus costos son en dólares, en su gran mayoría.

“Estamos en un momento en donde hay ganadores, los que tienen préstamos en dólares, los que venden en colones y tienen costos proporcionalmente en dólares, y también hay perdedores. La situación es cada vez más crítica”, dijo el experto.

Los exportadores también se ven afectados por el fenómeno de la baja en el dólar. (iStock)

Los aguinaldos tienen mucho que ver

Vargas dice que en la última semana hemos tenido un comportamiento bastante fuerte hacia la apreciación del colón.

“El dólar ha llegado en algunas ventanillas a ¢4.85, inclusive en el aeropuerto se cotiza por debajo del ¢470. Este comportamiento es normal para el trimestre porque ya empezaron a traer la plata de los aguinaldos las empresas de zonas francas, que es un monto significativo de entrada de divisas. Además, ya empezó la temporada alta, lo que hace que tengamos un exceso de dólares en la economía.

“Debemos recordar que vivimos en un mundo donde todavía están las guerras, donde la administración Trump está en un ataque directo en relación a su condición de comercio y esto provoca que el dólar esté cada vez más debilitado a nivel internacional. Es parte de su estrategia para abaratar la deuda gigantesca de la economía americana. Mientras eso siga, tampoco a nivel internacional se va a dar un reforzamiento en el precio del dólar”, agregó.