(Video) El grito de “fuera, fuera” persiguió a Rodrigo Chaves a un lugar que nadie imaginó

El presidente Rodrigo Chaves vivió un incómodo episodio este lunes 1 de diciembre durante los actos conmemorativos por los 77 años de la abolición del Ejército de Costa Rica.

Mientras estaba con su discurso en la Plaza de la Democracia, apenas pudo decir “Y ahora, compatriotas...” cuando un grupo de ciudadanos lo interrumpió repetidamente con el grito de “fuera”.

El video, captado por Noticias Trivisión, se volvió video viral y generó numerosos comentarios en redes.

Algo curioso es que el intérprete de LESCO que acompañaba a Chaves, interpretó los gritos del público que claramente decían “Fuera”.

Ciudadanos lanzaron varias veces el grito que interrumpió el discurso del mandatario. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los gritos no se quedaron en la Plaza

Aunque la situación parecía haber quedado en el evento, el episodio revivió horas después en X (antes Twitter).

El mandatario publicó un mensaje que no tenía relación con lo ocurrido en la ceremonia, pero aun así los internautas retomaron el mismo grito para comentarle “fuera, fuera”.

Este fue el momento en el que el presidente fue interrumpido.

Publicación en X desató una nueva ola de mensajes

La publicación del presidente decía: “¿Cómo calificas la hipocresía de los hermanos Arias, su aliada Eugenia Zamora, los magistrados de la TSE, los pequeños abogados y algunos diputados? Recuerda que eliminaron la beligerancia en 2009 para proteger a Óscar Arias".

A pesar de que el texto trataba otro tema, los usuarios aprovecharon el espacio para repetir el mensaje, demostrando que la reacción del público no se quedó solo en el acto oficial.