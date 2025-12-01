¿Cuándo y dónde serán los próximos debates presidenciales?

Los candidatos presidenciales se preparan para participar en varios debates que se realizarán en las primeras semanas de diciembre, con miras a las elecciones de 2026.

Durante el mes de noviembre, se llevaron a cabo varios debates organizados por la Universidad Nacional (UNA), la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y otras instituciones u organizaciones.

LEA MÁS: Expresidentes celebran la abolición del ejército en Costa Rica

En estos encuentros se trataron temas de interés como educación, seguridad ciudadana, pensiones, salud, empleo, medio ambiente, entre otros.

Varias instituciones y un medio de comunicación regional anunciaron que realizarán debates presidenciales este diciembre, con el objetivo de conocer más las propuestas de los candidatos. De esta forma, los indecisos pueden tomar una decisión sobre por quién votar en las próximas elecciones.

Este diciembre se llevará a cabo 3 debates presidenciales, en los que se discutirán temas de educación, seguridad, empleo y más. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

¿Cuáles debates presidenciales habrá?

La UNA informó hace unos días que el tercer y último debate presidencial, que estaba programado para el 25 de noviembre, pero que fue suspendido por la amenaza de un ataque armado, se realizará el 9 de diciembre, a las 9:00 a.m., en el auditorio Cora Ferro Calabrese del Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, en Heredia.

En este debate participarían Ariel Robles, del Partido Frente Amplio; Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP); Douglas Caamaño, del Partido Costa Rica Primero; Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda; y Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense.

LEA MÁS: El acumulado de la JPS sigue sin caer y crecen los premios

El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) también organizará un debate el 11 de diciembre, en el que se discutirán temas de educación. Este evento se realizará en CONARE y los candidatos participarán en dos bloques, uno a las 9:00 a.m. y otro a las 4:00 p.m.

Para este debate, estos candidatos confirmaron su presencia:

Bloque de las 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional

Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática

Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación

Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social

José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza

Bloque de las 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional

Luis Felipe Araúz (candidato a vicepresidente), de la coalición Agenda Ciudadana

Ariel Robles, del Partido Frente Amplio

Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista

El último debate presidencial de la UNA se iba a realizar el 25 de noviembre, sin embargo, por la amenaza de ataque armado, se reprogramó para el 9 de diciembre. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El medio TVN Noticias anunció que realizará un debate el 12 de diciembre a las 6:00 p.m., el cual será transmitido por medio de su cuenta de Facebook y YouTube. En este encuentro, los candidatos discutirán temas como seguridad, gobernanza, economía y situación social. De momento, se desconoce cuáles candidatos participarán.

LEA MÁS: La Navidad brilló en el Museo de los Niños con un show lleno de magia y emoción