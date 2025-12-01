Expresidentes celebran la abolición del ejército en Costa Rica

Este lunes 1.° de diciembre es una fecha especial, pues se celebra la abolición del ejército de Costa Rica, y los expresidentes aprovecharon las redes sociales para emitir un mensaje sobre este evento histórico.

El exmandatario José María Figueres Olsen, hijo del expresidente José Figueres Ferrer, quien declaró la abolición del ejército tras la Guerra Civil de 1948, publicó un breve mensaje, señalando que la lucha continúa, por ejemplo, con la eliminación del uso del petróleo.

“Hace 77 años ‘La Lucha Sin Fin’ por el desarrollo llevó a Figueres a abolir el ejército. Hoy, la lucha continúa en muchos frentes. Por ejemplo, hoy podemos ‘abolir’ el uso del petróleo y sustituirlo por energías renovables para potenciar un nuevo capítulo de nuestro desarrollo, sin contaminar”, escribió Figueres Olsen.

Varios expresidentes de Costa Rica recordaron la decisión de José María Figueres Ferrer de abolir el ejército tras la Guerra Civil. (Fotografías de la colección histórica del Museo Nacional)

Por su parte, el expresidente Óscar Arias Sánchez envió un fuerte mensaje, recordando la importancia del diálogo y el respeto.

“Hoy evocamos uno de los momentos más grandes en la historia de Costa Rica. El momento en que unos cuantos quijotes de la cintura de América reclamaron para sí la vida, y se adscribieron a la causa de la verdadera libertad y seguridad: las que brindan la educación y la vida en democracia. Gracias a la visión de don Pepe, hace 77 años los costarricenses elegimos vivir al aire libre de la paz, renegando del iluso refugio de muerte que construyen las armas”, expresó.

“Invertir en educación es invertir en la paz. Queremos una población cada vez más tolerante, cada vez más capaz de comprender que las diferencias y la variedad de opiniones no son la maldición de nuestra libertad, sino la riqueza de nuestra humanidad. Queremos una sociedad convencida de la necesidad del diálogo y del respeto, segura de que la confrontación nos brinda resultados mucho más pobres que la negociación. Queremos, en suma, una sociedad educada. Esa sociedad nos exige que decidamos cuál camino queremos tomar: el de la vida o el de la muerte, el de la educación o el de las armas, el del convencimiento o el del conflicto, el de la tolerancia o el fanatismo”, añadió.

El exmandatario Luis Guillermo Solís recordó la decisión que tomó José María Figueres Ferrer de abolir el ejército.

“Hoy se conmemora la lúcida decisión de don Pepe de abolir el ejército como institución permanente en Costa Rica. Pocas, como esa, han tenido un impacto tan dramático y trascendental en la historia nacional. Ejemplo para el mundo, hoy otra vez atrapado en las garras de la guerra y el armamentismo, Costa Rica debe sentirse orgullosa de saberse libre del flagelo castrense”, dijo.

Excombatientes desfilaron por San José

Como parte de las celebraciones de este 1.° de diciembre, varios excombatientes de las batallas de 1948 y de 1955-56 desfilaron por San José en carros militares.

El desfile se inició en La Sabana, continuó por avenida 10 y terminará en el Ministerio de Seguridad Pública, donde los combatientes serán homenajeados por su lucha por la paz.

Este 1 de diciembre se realizó un desfile por San José en conmemoración de la abolición del ejército, con la participación de varios excombatientes de 1948 y 1955-56. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

