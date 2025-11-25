Debate presidencial de la UNA se suspende tras amenaza de ataque armado

El debate presidencial de la Universidad Nacional (UNA) que estaba programado para este martes 25 de noviembre fue suspendido después de que la institución recibiera una amenaza de ataque armado.

El Departamento de Prensa de la UNA informó que este encuentro fue reprogramado para el 9 de diciembre a las 9:00 a.m.

En este debate iban a participar Ariel Robles, del Partido Frente Amplio; Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP); Douglas Caamaño, del Partido Costa Rica Primero; Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda; y Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense.

Debido a la amenaza de ataque armado, la UNA reprogramó el debate presidencial que se iba a realizar este martes 25 de noviembre. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Según había anunciado la UNA, el encuentro se iba a llevar a cabo en el Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese, en el Centro Universitario Emilia Prieto Tugores de la UNA, en Heredia.

Amenaza de ataque armado en la UNA

Debido a la amenaza de ataque armado que recibió la UNA, la institución ordenó la evacuación inmediata de todos sus campus y sedes el lunes 24 de noviembre.

Además, activó los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones para resguardar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Las autoridades judiciales y policiales se encuentran investigando el origen de la advertencia.

La UNA evacuó sus campus y sedes después de recibir una amenaza de ataque armado. (Irina Coronado López para La Nación/Irina Coronado López para La Nación)

Al parecer, la amenaza llegó por parte de una persona que dice ser parte del grupo 764, el mismo que envió una advertencia a la Universidad de Costa Rica (UCR) el mes pasado.

Además de la UNA y la UCR, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) también ha recibido amenazas de ataque armado.

