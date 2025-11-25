¿Saldrá por fin el acumulado de la JPS este martes? Esto es lo que está en juego

El acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) sigue sin salir y para el sorteo de este martes 25 de noviembre, el premio está muy jugoso.

Según la JPS, el acumulado 1 está en 1.020 millones de colones en 2 emisiones, y el 2 en 275 millones de colones en 2 emisiones.

LEA MÁS: Douglas Sánchez y Jorge Obando responden a Pilar Cisneros y piden al gobierno que se retracte

La última vez que se jugó el sorteo del acumulado fue el domingo 23 de noviembre tras la Lotería.

Ese día, la combinación ganadora del acumulado que salió fue el número 07 y serie 696, con un premio extra de ¢2.500.000 en 2 emisiones.

El acumulado de la JPS continúa sin salir y la cifra del acumulado 1 ya supera los 1.000 millones de colones. (cortesia/cortesia)

Ahora quedan 32 bolitas con premios extras y 2 con la palabra “ACUMULADO”.

¿Cuándo fue la última vez que salió el acumulado?

La última vez que salió el acumulado fue el 21 de setiembre de este año, con un total de 350 millones de colones. La combinación ganadora fue el número 00 con la serie 974.

LEA MÁS: Costa Rica registra menos nacimientos y más muertes infantiles, según el INEC

Si el acumulado no sale otra vez este martes, la cifra de ambos aumentará 25 millones de colones más.

El sorteo del acumulado se jugará este martes 25 de noviembre. Quedan 32 bolitas con premios extras y 2 con la palabra "ACUMULADO". (Captura de pantalla)

Es decir, el 1 ascenderá a 1.045 millones de colones y el 2 a 300 millones de colones.

El sorteo del acumulado se realizará esta noche después de que se jueguen los Chances.

LEA MÁS: ¿Hay fecha para que emisoras y canales que no participaron en subasta de frecuencias dejen de funcionar?