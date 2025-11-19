El acumulado de la JPS sigue sin salir y sube a 970 millones de colones

El acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) sigue sin querer salir en los sorteos.

Este martes 18 de noviembre se realizó el sorteo de Chances en el cual se anunciaron los números ganadores y, posteriormente, se dio el sorteo del acumulado.

Sin embargo, ninguna bolita con la palabra “acumulado” salió de la tómbola, por lo que el monto del acumulado 1 y 2 aumentó.

El resultado del sorteo del martes fue un premio de 2,5 millones de colones con el número 21 y la serie 161. Este premio se vendió en el cantón central de Cartago.

El acumulado 1 y 2 no salieron en el sorteo de la JPS que se realizó este martes 18 de noviembre. (Transmisión de YouTube/Captura de Pantalla)

¿En cuánto está el acumulado?

El acumulado 1 está en 970 millones en dos emisiones. La última vez que salió este premio fue el 21 de setiembre de este año, con un total de 350 millones de colones.

El martes, el acumulado estaba en 945 millones de colones.

Por otra parte, el acumulado 2 subió a 225 millones en dos emisiones. Antes estaba en 200 millones de colones.

Para el próximo sorteo, quedan 34 bolitas con premios extras y dos con la palabra “acumulado”.

El monto del acumulado 1 y 2 subió después de que no saliera ninguna bolita con la palabra "acumulado" en el sorteo del martes 18 de noviembre. (JPS/JPS)

Si ninguna de las bolitas del acumulado sale el viernes 21 de noviembre, el monto seguirá aumentando; es decir, subirá 25 millones de colones más.

Este viernes, a las 7:30 p.m., se realizará el sorteo de Chances y, posteriormente, el del acumulado.

