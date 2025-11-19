Estos fueron los números ganadores de los Chances de este martes 18 de noviembre

¿Resultó millonario? Este martes 18 de noviembre se realizó el sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS), en el que anunciaron los números ganadores.

Alrededor de las 7:30 p.m., las tómbolas comenzaron a girar, de las cuales salieron pequeñas bolas con diferentes números.

Estos son los números y series que salieron de las bolas este martes, según el premio:

Premio mayor: 32, serie 004.

32, serie 004. Segundo premio: 09, serie 936.

09, serie 936. Tercer premio: 19, serie 164.

¿En cuánto estaba el premio mayor?

Si usted resultó ganador en el premio mayor con la misma combinación, ¡felicidades! El premio mayor estaba en 80 millones de colones por emisión, es decir, 160 millones en total.

El segundo premio estaba en 25 millones de colones por emisión y el tercero en 7 millones de colones por emisión.

Reclame su premio

Cada premio se puede reclamar en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

Si usted compró en línea, el dinero le será depositado en su cuenta bancaria que registró en la plataforma de la JPS.

El premio mayor del sorteo de Chances estaba en 160 millones de colones en 2 emisiones. (JPS/JPS)

Pruebe su suerte de nuevo el viernes

La Junta realizará otro sorteo de Chances este viernes 21 de noviembre a las 7:30 p.m.

Si quiere probar su suerte de nuevo, puede comprar su número favorito, que podría salir el viernes.

La fracción tiene un monto de 1.500 colones y el entero, de 5 fracciones, 7.500 colones.

Esto pasó con al sorteo del Acumulado

En el caso del premio Acumulado, en la tómbola había 35 bolitas más las dos con la palabra Acumulado. El Acumulado 1 estaba en 945 millones y el Acumulado 2 en 200 millones.

La bolita ganadora fue la que tenía un premio de 2.5 millones de colones y la combinación favorecida fue la del número 21 con la serie 161.