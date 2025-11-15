¿Salió premiado en los Chances? Estos son los números ganadores del 14 de noviembre

Este viernes 14 de noviembre se realizó el sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS), en el que se dieron a conocer los números ganadores.

Salieron dos bolas por premio de las tómbolas, en las cuales indicaban el número y la serie favorecidos, así que vea si usted resultó millonario.

Estas son las combinaciones que salieron en los Chances de este viernes:

Premio mayor: 65, serie 223.

65, serie 223. Segundo premio: 35, serie 819.

35, serie 819. Tercer premio: 81, serie 679.

Este viernes 14 de noviembre se realizó el sorteo de Chances. (JPS/JPS)

¿En cuánto estaban los premios?

Si usted tiene uno de los números mencionados anteriormente, recibirá miles de colones según el premio.

El premio mayor está en 120 millones en dos emisiones, es decir, 240 millones en colones.

En el caso del segundo premio, el monto está en 37 millones de colones por emisión.

El tercer premio está en 9 millones de colones por emisión.

El premio mayor del sorteo de Chances de este viernes está en 240 millones de colones en total. (JPS/JPS)

¿Dónde se puede reclamar el dinero?

Todos los premios se pueden reclamar en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le entreguen el dinero que le corresponde.

Si usted compró el número en línea, no se preocupe. El dinero le será depositado de forma automática en la cuenta bancaria que registró en la plataforma.

Este domingo es la Lotería

La JPS realizará este domingo 16 de noviembre el sorteo de la Lotería.

Aproveche a comprar su número de suerte porque el premio mayor está en 175 millones de colones por emisión. En total, está en 350 millones de colones.

La fracción tiene un costo de 2.000 colones y el entero, 10.000 colones.

¿Salió el Acumulado?

El sorteo del premio Acumulado, que estaba en 895 millones de colones (Acumulado 1) y 150 millones (Acumulado 2), la bolita favorecida fue con un premio de 3 millones de colones para la combinación de la serie 769 y el número 56.

Para este domingo, ese sorteo llega a 920 millones de colones, el Acumulado 1, y 175 millones el Acumulado 2.