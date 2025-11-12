Estos fueron los resultados del sorteo de Chances de la JPS

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este martes 11 de noviembre el sorteo de Chances, en el que se dieron a conocer los números ganadores que muchos jugadores esperaban con ansias.

El sorteo se llevó a cabo a las 7:30 p.m., momento en que las tómbolas comenzaron a girar para revelar las bolitas con los números favorecidos.

Estos son las combinaciones de los Chances que salieron este martes, según los premios:

Premio mayor: 00, serie 142

Segundo premio: 85, serie 949

Tercer premio: 73, serie 721

En este sorteo no salió el acumulado, sino el premio extra de 2 millones de colones con el número 70 y la serie 853.

La JPS dio a conocer los números ganadores del sorteo de Chances que se realizó este martes 11 de noviembre. (JPS/JPS)

¿En cuánto estaban los premios?

El premio mayor estaba en 80 millones de colones por emisión; es decir, 160 millones en total.

Por otra parte, el segundo premio estaba en 25 millones de colones por emisión.

En el caso del tercer premio, el monto estaba en 7 millones de colones por emisión.

¿Dónde se pueden reclamar los premios?

Si usted resultó ganador, puede reclamar su premio en distintos lugares, como en la JPS.

También puede hacerlo en algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

En caso de que haya comprado en línea, el dinero le será depositado en su cuenta bancaria que registró en el sitio web de la Junta.

El premio mayor del sorteo de Chances estaba en 160 millones de colones en total, es decir, 80 millones por emisión. (JPS/JPS)

¿Cuándo es el próximo sorteo de la JPS?

El próximo sorteo de Chances de la JPS se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre.

Si usted no resultó ganador este martes, tiene otra oportunidad de probar su suerte el viernes. Recuerde que la fracción tiene un monto de 1.500 colones y el entero, 7.500 colones.

