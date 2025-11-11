Banco de Costa Rica tiene excelentes noticias para quienes necesitan renovar el pasaporte y la licencia

El Banco de Costa Rica (BCR) tiene excelentes noticias para las personas que necesitan sacar o renovar el pasaporte, o se le está por vencer la licencia de conducir.

“Si requieren renovar estos documentos o cambiarlos por deterioro, la entidad recuerda que tiene a disposición 117 Puntos País para realizar estas gestiones. Además, durante los sábados 15, 22 y 26 de noviembre, 13 de esas plataformas abrirán de manera extraordinaria para atender específicamente esas gestiones.

El Banco de Costa Rica extenderá horarios para atender a quienes necesiten renovar el pasaporte o la licencia. (Rafael Pacheco)

Estos Punto País están ubicados en las oficinas BCR de: barrio San José Alajuela, Orotina, Puerto Viejo de Sarapiquí, San Antonio de Belén, Guápiles, Cañas, Liberia, Nicoya y Santa Cruz.

LEA MÁS: Vecinos de Cartago salieron de la casa y se encontraron con una presa de pesadilla, esta es la razón

Las plataformas también atienden emisiones por primera vez. Tome en cuenta algo importante, los trámites de pasaportes para estas citas extraordinarias, se asignan solo para mayores de edad.

Las citas se liberarán cada lunes. (Migración y Extranjería)

¿Cómo es el procedimiento para sacar las citas?

El BCR informó que al inicio de cada semana se liberarán las citas del sábado correspondiente, es decir, ya están habilitados los espacios para el 15 de noviembre y lo mismo ocurrirá con cada semana (el lunes 17 se liberan las del sábado 24 y así sucesivamente).

LEA MÁS: Sutel revela cuál es la fecha límite para participar en el concurso de las frecuencias de radio y televisión

Las citas para Punto País se agendan de forma gratuita, por medio de los canales digitales www.bancobcr.com, el App BCR Móvil o llamando al 800-BCRCITA (800-227-2482).

Conozca los Punto País que ampliarán sus horarios. (Cortesía BCR)

En los Puntos País del BCR se entrega de manera inmediata la licencia de conducir. En el caso de los pasaportes, se recopilan y capturan todos los datos de las personas y el documento a emitir. La Dirección General de Migración y Extranjería es la encargada de generar los documentos y estos se envían a través de Correos de Costa Rica.

El plazo de entrega del pasaporte es el que indica el comprobante entregado el día de la cita. Para rastrear la ruta del pasaporte se puede ingresar a https://correos.go.cr/rastreo/ en el apartado de “rastreo”.