¿Busca casa? Banco de Costa Rica tiene opciones con precios rebajados

ElBanco de Costa Rica está ofreciendo varias casas para aquellas personas que están en busca de un lugar donde puedan construir sus sueños y crear recuerdos.
A través de su sitio web, se pueden encontrar varias opciones en distintos lugares del país, desde Puntarenas hasta Limón.
Algunas casas que están a la venta por medio de esta entidad, cuentan con descuentos, por lo que esta es una buena oportunidad para aprovechar los buenos precios y comprar una vivienda.
Este medio se tomó la libertad de elegir algunas opciones con buenos precios.
Estas son algunas viviendas que ofrece el Banco de Costa Rica:
Casa en San Ramón
- Folio N.º 2-222064-000
- Ubicación: Volio, San Ramón, Alajuela. De la escuela de Dulce Nombre, 70 metros al este y 15,25 metros al sur, por servidumbre de paso en lastre.
- Área del terreno: 368,00 m²
- Área de construcción: 70,40 m²
- Precio inicial: ¢36.116.000,00
- Descuento: 15%
- Precio final con descuento: ¢30.698.600,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Barranca
- Folio N.º 6-99188-000
- Ubicación: Barranca, Puntarenas. Urbanización Manuel Mora, sector Palma del Río, sobre Avenida 10 y calle 212, esquina noreste de la vía de acceso.
- Área del terreno: 158,95 m²
- Área de construcción: 107,50 m²
- Precio inicial: ¢20.639.000,00
- Descuento 10%
- Precio final con descuento: ¢18.575.100,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Turrialba
- Folio N.º 3-124922-000
- Ubicación: Turrialba, Cartago. Del centro educativo Jorge de Bravo, 575 metros este.
- Área del terreno: 148,20 m²
- Área de construcción: 103,59 m²
- Precio inicial: ¢23.598.000,00
- Descuento: 5%
- Precio final con descuento: ¢22.418.100,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Guácimo
- Folio N.º 7-122020-000
- Ubicación: Guácimo, Limón. De la escuela de La Perla de Guácimo, 550 metros noroeste, casa al margen derecho.
- Área del terreno: 322,95 m²
- Área de construcción: 79,50 m²
- Precio: ¢15.818.000,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Guatuso
- Folio N.º 2-441001-000
- Ubicación: San Rafael, Guatuso, Alajuela. Del restaurante Vistas de Tenorio, carretera a Upala, 365 metros sur.
- Área del terreno: 382,96 m²
- Área de construcción: 126,00 m²
- Precio: ¢27.842.000,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Coto Brus
- Folio N.º 6-140800-000
- Ubicación: San Vito, Coto Brus, Puntarenas. Lourdes, 100 metros oeste de la escuela.
- Área del terreno: 155,35 m²
- Área de construcción: 188,50 m²
- Precio inicial: ¢31.323.000,00
- Descuento: 15%
- Precio final con descuento: ¢26.624.550,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
