¿Busca casa? Banco de Costa Rica tiene opciones con precios rebajados

ElBanco de Costa Rica está ofreciendo varias casas para aquellas personas que están en busca de un lugar donde puedan construir sus sueños y crear recuerdos.

LEA MÁS: No tenga un mal Viernes Negro: no todo entra en el carro

A través de su sitio web, se pueden encontrar varias opciones en distintos lugares del país, desde Puntarenas hasta Limón.

Algunas casas que están a la venta por medio de esta entidad, cuentan con descuentos, por lo que esta es una buena oportunidad para aprovechar los buenos precios y comprar una vivienda.

El Banco de Costa Rica está ofreciendo varias casas para aquellas personas que están en busca de un lugar donde puedan construir sus sueños. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Este medio se tomó la libertad de elegir algunas opciones con buenos precios.

Estas son algunas viviendas que ofrece el Banco de Costa Rica:

Casa en San Ramón

El Banco de Costa Rica tiene varias casas en oferta, algunas con descuentos y otras no. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 2-222064-000

Ubicación: Volio, San Ramón, Alajuela. De la escuela de Dulce Nombre, 70 metros al este y 15,25 metros al sur, por servidumbre de paso en lastre.

Volio, San Ramón, Alajuela. De la escuela de Dulce Nombre, 70 metros al este y 15,25 metros al sur, por servidumbre de paso en lastre. Área del terreno: 368,00 m²

368,00 m² Área de construcción: 70,40 m²

70,40 m² Precio inicial: ¢36.116.000,00

¢36.116.000,00 Descuento: 15%

Precio final con descuento: ¢30.698.600,00

¢30.698.600,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Barranca

El Banco de Costa Rica tiene varias casas en oferta, algunas con descuentos y otras no. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 6-99188-000

Ubicación: Barranca, Puntarenas. Urbanización Manuel Mora, sector Palma del Río, sobre Avenida 10 y calle 212, esquina noreste de la vía de acceso.

Barranca, Puntarenas. Urbanización Manuel Mora, sector Palma del Río, sobre Avenida 10 y calle 212, esquina noreste de la vía de acceso. Área del terreno: 158,95 m²

158,95 m² Área de construcción: 107,50 m²

107,50 m² Precio inicial: ¢20.639.000,00

¢20.639.000,00 Descuento 10%

Precio final con descuento: ¢18.575.100,00

¢18.575.100,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Turrialba

El Banco de Costa Rica tiene varias casas en oferta, algunas con descuentos y otras no. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 3-124922-000

Ubicación: Turrialba, Cartago. Del centro educativo Jorge de Bravo, 575 metros este.

Turrialba, Cartago. Del centro educativo Jorge de Bravo, 575 metros este. Área del terreno: 148,20 m²

148,20 m² Área de construcción: 103,59 m²

103,59 m² Precio inicial: ¢23.598.000,00

¢23.598.000,00 Descuento: 5%

Precio final con descuento: ¢22.418.100,00

¢22.418.100,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

LEA MÁS: Sofía Guillén abre su corazón y cuenta sin filtros lo bueno y lo difícil de sus primeras semanas como mamá

Casa en Guácimo

El Banco de Costa Rica tiene varias casas en oferta, algunas con descuentos y otras no. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 7-122020-000

Ubicación: Guácimo, Limón. De la escuela de La Perla de Guácimo, 550 metros noroeste, casa al margen derecho.

Guácimo, Limón. De la escuela de La Perla de Guácimo, 550 metros noroeste, casa al margen derecho. Área del terreno: 322,95 m²

322,95 m² Área de construcción: 79,50 m²

79,50 m² Precio : ¢15.818.000,00

: ¢15.818.000,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Guatuso

El Banco de Costa Rica tiene varias casas en oferta, algunas con descuentos y otras no. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 2-441001-000

Ubicación: San Rafael, Guatuso, Alajuela. Del restaurante Vistas de Tenorio, carretera a Upala, 365 metros sur.

San Rafael, Guatuso, Alajuela. Del restaurante Vistas de Tenorio, carretera a Upala, 365 metros sur. Área del terreno: 382,96 m²

382,96 m² Área de construcción: 126,00 m²

126,00 m² Precio : ¢27.842.000,00

: ¢27.842.000,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Coto Brus

El Banco de Costa Rica tiene varias casas en oferta, algunas con descuentos y otras no. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 6-140800-000

Ubicación: San Vito, Coto Brus, Puntarenas. Lourdes, 100 metros oeste de la escuela.

San Vito, Coto Brus, Puntarenas. Lourdes, 100 metros oeste de la escuela. Área del terreno: 155,35 m²

155,35 m² Área de construcción: 188,50 m²

188,50 m² Precio inicial: ¢31.323.000,00

¢31.323.000,00 Descuento: 15%

Precio final con descuento: ¢26.624.550,00

¢26.624.550,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

LEA MÁS: Yerlin Zúñiga, presidenta del Inamu, tendrá que dar explicaciones por caso relacionado a Randall Zúñiga