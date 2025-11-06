Política

Yerlin Zúñiga, presidenta del Inamu, tendrán que dar explicaciones por caso relacionado a Randall Zúñiga

Yerlin Zúñiga, presidenta del Inamu, fue llamada a dar explicaciones por serias dudas en caso relacionado a Randall Zúñiga

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí

Yerlin Zúñiga, presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), tendrá que darle explicaciones a los diputados sobre un caso relacionado a las acusaciones de violación contra Randall Zúñiga, director del Organismo de Instigación Judicial (OIJ).

El diputado liberacionista Francisco Nicolás presentó una moción en la Comisión de Ingreso y Gasto Público que decía lo siguiente:

Colectivo acusa a Yerlin Zúñiga Céspedes y a una funcionaria del instituto de “pervertir la misión del Inamu” y “usar la violencia contra las mujeres como arma política”. Fotografía:
Yerlin Zúñiga deberá dar explicaciones a los diputados sobre caso relacionado a Randall Zúñiga. (Cortesía)

“Para que se reciba en audiencia a las siguientes personas: Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), y Claudia Blanco, quien, en apariencia, se desempeña como abogada del Inamu.

LEA MÁS: Eli Feinzaig da fuerte mensaje al recordar el dolor de cuando enfrentó el cáncer y cómo eso lo cambió

“Con el fin de que se requieran a los supuestos beneficios estatales que habrían sido ofrecidos a una mujer en Turrialba, con el propósito de presentar una denuncia falsa contra el director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga López”, detalla el documento que fue votado a favor por los diputados que estaban en la comisión.

Y es que ha trascendido que cuando se dieron a conocer las denuncias por violación presentadas contra Zúñiga, una de las mujeres denunciantes habría dicho que tanto Yerlin como Claudia se habrían reunido con ella y le habrían presentado una denuncia lista contra Zúñiga para que ella la firmara.

LEA MÁS: Encuesta de Idespo: Laura Fernández lidera intención de voto, pero mayoría sigue indecisa

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que, en la denuncia presentada por una turrialbeña, se cita a funcionarias del Inamu que ofrecían becas y traslado de domicilio a la denunciante.
Una mujer habría dicho que Yerlin Zuñiga y una abogada del Inamu le habrían ofrecido favores a cambio de firmar una denuncia contra Randall Zúñiga. (John Durán)

A cambio de eso, le habrían ofrecido ayuda por parte del Estado para que pudiera irse a vivir a otro lugar, en mejores condiciones. Pese al ofrecimiento, la mujer se habría negado a firmar el documento.

Yerlin no se ha referido a ese caso específico, solo ha defendido la actuación del Inamu y asegura que se actuó conforme a los protocolos para estos casos.

Aún no se ha definido la fecha en la que las funcionarias tendrán que llegar al Congreso a dar las explicaciones.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Yerlin ZúñigaInamuRandall ZúñigaAsamblea Legislativa
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.