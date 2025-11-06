Yerlin Zúñiga, presidenta del Inamu, tendrán que dar explicaciones por caso relacionado a Randall Zúñiga

Yerlin Zúñiga, presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), tendrá que darle explicaciones a los diputados sobre un caso relacionado a las acusaciones de violación contra Randall Zúñiga, director del Organismo de Instigación Judicial (OIJ).

El diputado liberacionista Francisco Nicolás presentó una moción en la Comisión de Ingreso y Gasto Público que decía lo siguiente:

Yerlin Zúñiga deberá dar explicaciones a los diputados sobre caso relacionado a Randall Zúñiga. (Cortesía)

“Para que se reciba en audiencia a las siguientes personas: Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), y Claudia Blanco, quien, en apariencia, se desempeña como abogada del Inamu.

“Con el fin de que se requieran a los supuestos beneficios estatales que habrían sido ofrecidos a una mujer en Turrialba, con el propósito de presentar una denuncia falsa contra el director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga López”, detalla el documento que fue votado a favor por los diputados que estaban en la comisión.

Y es que ha trascendido que cuando se dieron a conocer las denuncias por violación presentadas contra Zúñiga, una de las mujeres denunciantes habría dicho que tanto Yerlin como Claudia se habrían reunido con ella y le habrían presentado una denuncia lista contra Zúñiga para que ella la firmara.

Una mujer habría dicho que Yerlin Zuñiga y una abogada del Inamu le habrían ofrecido favores a cambio de firmar una denuncia contra Randall Zúñiga. (John Durán)

A cambio de eso, le habrían ofrecido ayuda por parte del Estado para que pudiera irse a vivir a otro lugar, en mejores condiciones. Pese al ofrecimiento, la mujer se habría negado a firmar el documento.

Yerlin no se ha referido a ese caso específico, solo ha defendido la actuación del Inamu y asegura que se actuó conforme a los protocolos para estos casos.

Aún no se ha definido la fecha en la que las funcionarias tendrán que llegar al Congreso a dar las explicaciones.