Eli Feinzaig da fuerte mensaje al recordar el dolor de cuando enfrentó el cáncer y cómo eso lo cambió

El diputado Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), compartió un fuerte mensaje en el que recuerda los duros momentos que vivió cuando enfrentó el cáncer.

Él se encuentra recuperándose de un terrible accidente de tránsito ocurrido el 24 de octubre pasado, en el que falleció Ericka Benavides, asesora del PLP y candidata a diputada.

Eli Feinzaig recuerda con emotivo mensaje cuando luchó contra el cáncer. (Marvin Caravaca)

Hace ocho años le diagnosticaron cáncer

El legislador resultó con fuertes golpes, pero, afortunadamente, se recupera de forma satisfactoria. Este jueves, en medio de su proceso, recordó otra etapa difícil de su vida.

“Algunos de ustedes recordarán que hace poco más de ocho años me diagnosticaron un linfoma o cáncer del sistema linfático. No es mi intención revivir aquella historia, pero sí contarles una forma en que dicha experiencia me transformó. Estaba yo en aquellos días de oscuridad inicial, cuando ni siquiera tenía el diagnóstico completo y creía que lo que me había caído era una sentencia de muerte.

“Un día, regresando de la clínica luego de hacerme algunos exámenes, nos tocó hacer el alto en una esquina en la que uno trata de pasar sin prestar mucha atención al entorno. Un cementerio al puro frente, una escuelita a la izquierda que, en aquel entonces, se estaba cayendo a pedazos, un bar a la derecha, y mucho movimiento de carros en todas las direcciones.

El diiputado está recuperándose de un terrible accidente de tránsito que sufrió. (PLP)

“Ahí me tocó parar. Era una mañana esplendorosa de invierno, soleada, las nubes apenas se empezaban a asomar en el horizonte, el cielo azul profundo, y se me ocurrió levantar la mirada por encima del cementerio. Cientos, si no miles de veces, había hecho el alto en esa esquina, pero nunca había visto las montañas detrás del cementerio. Y es que son realmente hermosas”, escribió el diputado en una publicación en su cuenta de Facebook.

Decidió luchar contra el cáncer

Él cuenta que aquella imagen lo hizo reflexionar sobre su situación, se pegó una gran llorada, por lo que decidió agarrar el toro por los cuernos y luchar contra la enfermedad que lo agobiaba.

“A partir de ese momento, ya no hubo cómo pararme. Alguien me aconsejó: ‘Hágase amigo de su cáncer, háblele, pídale que se vaya’. Y yo: ‘Ni a pu…, a este carepi… yo lo venzo porque soy más fuerte que él’. Y así fue.

Pero algo más cambió en mí. Yo había sido un gruñón toda la vida, un grinch. En cualquier situación, veía solo el defecto y rara vez todo lo hermoso que lo rodeaba. La montaña detrás del cementerio me hizo empezar a buscar en todos los detalles que hacen hermosa la vida. Cómo se iluminan los ojos de las personas cuando sonríen”, expresó.

Feinzaig agradece todas las muestras de cariño recibidas durante su recuperación. (PLP)

En el posteo también recordó el accidente que sufrió hace poco más de una semana.

“Todavía es temprano para decir de qué otras formas me va a cambiar este trágico accidente en el que estuve, esta tercera oportunidad que me da Dios o la vida.

“Puedo adelantar que estoy sintiendo una nueva fuerza interior, una mayor determinación para seguir adelante, con la guía de luz que es hoy Ericka, con el maravilloso equipo de trabajo que me honra con su compañía, y con el apoyo incondicional de mi preciosa familia”, aseguró el político.