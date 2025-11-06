Laura Chinchilla está feliz porque hará historia y aprovecha para decir verdades incómodas

Laura Chinchilla Miranda, expresidenta de la República, está muy contenta porque fue escogida como nueva presidenta del Club de Madrid, el mayor foro mundial de exjefes de Estado democráticos, según anunció la exmandataria.

Chinchilla asumirá el cargo en enero del 2026.

Laura Chinchilla anuncia con orgullo que será la presidenta Club de Madrid. (Rafael Pacheco)

La expresidenta aprovechó el anuncio para decir algunas verdades incómodas, debido a la complicada situación política que vive Costa Rica.

“Me siento profundamente honrada de haber sido electa presidenta del Club de Madrid, el mayor foro de liderazgo democrático integrado por más de 130 exjefes de Estado y de Gobierno de más de 70 naciones del mundo. Por más de veinte años, la organización ha sido un faro que ha guiado a líderes, gobiernos y organizaciones nacionales e internacionales.

Chinchilla liderará el mayor foro de liderazgo democrático integrado por más de 130 exjefes de Estado y de Gobierno de más de 70 naciones del mundo. (Rafael Pacheco)

“Cuando la democracia retrocede y el multilateralismo se ve atacado por fuerzas desestabilizadoras, la misión del Club de Madrid y su eficaz labor no solo se vuelven más relevantes, sino también indispensables.”, dijo la expresidenta costarricense.

Chinchilla sucederá al esloveno Danilo Türk, quien ya felicitó a la costarricense y expresó su confianza en ella para “fortalecer la misión de la organización de promover la democracia, la inclusión y la gobernanza efectiva en todo el mundo”.

La organización está dedicada a “promover los valores democráticos e impulsar el cambio social y político”.

En su sitio web detallan que buscan construir puentes y participar en iniciativas de promoción para fortalecer las políticas públicas y el liderazgo efectivo, mediante recomendaciones que abordan desafíos como la inclusión, el desarrollo sostenible y la paz, tanto a nivel nacional como internacional.