Candidatos presidenciales discutirán sobre el sistema de pensiones en debate de JUPEMA

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) realizará este miércoles 12 de noviembre un debate presidencial,en el que participarán más de 10 aspirantes a la presidencia con miras a las elecciones de 2026.

La actividad se iniciará a las 8:30 a. m., en el auditorio de JUPEMA.

Durante el encuentro, los candidatos dialogarán sobre el futuro de las pensiones en Costa Rica, según informó la Junta.

El debate se transmitirá en vivo a través de la cuenta de Facebook y el canal de YouTube de JUPEMA.

Este miércoles 12 de noviembre habrá un debate presidencial organizado por JUPEMA. (Graciela Solís)

¿Quiénes participarán en el debate?

JUPEMA confirmó la participación de 15 candidatos presidenciales. Aún se espera la respuesta de Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos; Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República; David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora; y Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense.

Los candidatos confirmados para el debate de este miércoles son:

Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional

Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana

Ariel Robles, Partido Frente Amplio

Eliécer Feinzaig, Partido Liberal Progresista

Juan Carlos Hidalgo, Partido Unidad Social Cristiana

Ana Virginia Calzada, Partido Centro Democrático y Social

Boris Molina, Partido Unión Costarricense Democrática

Claudio Alpízar, Partido Esperanza Nacional

Douglas Caamaño, Partido Costa Rica Primero

Fernando Zamora, Partido Nueva Generación

José Aguilar Berrocal, Partido Avanza

Luis Amador, Partido Integración Nacional

Luz Mary Alpízar, Partido Progreso Social Democrático

Marco Rodríguez, Partido Esperanza y Libertad

Ronny Castillo, Partido Aquí Costa Rica Manda

Otros debates presidenciales

Durante noviembre se realizarán varios debates presidenciales, organizados por la Universidad Nacional (UNA) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).

La UNA anunció que realizará tres debates presidenciales este mes. El primero se llevó a cabo el 5 de noviembre, mientras que los otros dos se efectuarán el 18 y 25 de noviembre. De momento, se desconoce qué candidatos participarán en cada fecha.

Durante este mes de noviembre habrá otros debates presidenciales organizados por la UNA y el SEC. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El debate del SEC será el 26 de noviembre y contará con la participación de 18 de los 20 candidatos. Este encuentro estará enfocado en el futuro de la educación pública del país.

