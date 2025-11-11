Candidatos presidenciales discutirán sobre el sistema de pensiones en debate de JUPEMA

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) realizará este miércoles 12 de noviembre un debate presidencial,en el que participarán más de 10 aspirantes a la presidencia con miras a las elecciones de 2026.
La actividad se iniciará a las 8:30 a. m., en el auditorio de JUPEMA.
Durante el encuentro, los candidatos dialogarán sobre el futuro de las pensiones en Costa Rica, según informó la Junta.
El debate se transmitirá en vivo a través de la cuenta de Facebook y el canal de YouTube de JUPEMA.
¿Quiénes participarán en el debate?
JUPEMA confirmó la participación de 15 candidatos presidenciales. Aún se espera la respuesta de Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos; Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República; David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora; y Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense.
Los candidatos confirmados para el debate de este miércoles son:
- Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional
- Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana
- Ariel Robles, Partido Frente Amplio
- Eliécer Feinzaig, Partido Liberal Progresista
- Juan Carlos Hidalgo, Partido Unidad Social Cristiana
- Ana Virginia Calzada, Partido Centro Democrático y Social
- Boris Molina, Partido Unión Costarricense Democrática
- Claudio Alpízar, Partido Esperanza Nacional
- Douglas Caamaño, Partido Costa Rica Primero
- Fernando Zamora, Partido Nueva Generación
- José Aguilar Berrocal, Partido Avanza
- Luis Amador, Partido Integración Nacional
- Luz Mary Alpízar, Partido Progreso Social Democrático
- Marco Rodríguez, Partido Esperanza y Libertad
- Ronny Castillo, Partido Aquí Costa Rica Manda
Otros debates presidenciales
Durante noviembre se realizarán varios debates presidenciales, organizados por la Universidad Nacional (UNA) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).
La UNA anunció que realizará tres debates presidenciales este mes. El primero se llevó a cabo el 5 de noviembre, mientras que los otros dos se efectuarán el 18 y 25 de noviembre. De momento, se desconoce qué candidatos participarán en cada fecha.
El debate del SEC será el 26 de noviembre y contará con la participación de 18 de los 20 candidatos. Este encuentro estará enfocado en el futuro de la educación pública del país.
