¿Qué números recomienda la Inteligencia Artificial para ganar el sorteo de Chances de este martes?

La Inteligencia Artificial (IA) compartió su predicción para el sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) de este martes 11 de noviembre de 2025, con una lista de números seleccionados a partir de un análisis de resultados históricos y patrones recurrentes en los sorteos.

El objetivo es ofrecer una guía basada en datos que muchos costarricenses siguen cada semana con la ilusión de ganar uno de los principales premios.

La Inteligencia Artificial analizó patrones históricos de la Junta de Protección Social.

Números de la suerte según la IA

Los números con mayor frecuencia y mejor proyección para este sorteo, según la Inteligencia Artificial, son:

04 - 11 - 23 - 27 - 33 - 41 - 55 - 60 - 71 - 92

Combinaciones sugeridas:

04 con 33 y 71

11 con 41 y 60

23 con 55 y 92

Estos resultados se obtuvieron con base en patrones matemáticos y coincidencias que se han repetido en sorteos previos de la Junta de Protección Social.

Un juego de suerte y esperanza

El sorteo de Chances es uno de los más esperados por el público costarricense, no solo por los premios que reparte, sino también por el apoyo social que genera, ya que los fondos recaudados benefician a decenas de programas de asistencia en todo el país.

Aunque los números provienen de un modelo de predicción, la JPS recuerda que los resultados dependen completamente del azar, por lo que no existe fórmula exacta para asegurar un premio.

El sorteo de los Chances de este martes dejó a varios ganadores con muchos millones.

