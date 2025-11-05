El acumulado de la JPS sube a ₡820 millones para el sorteo del viernes

El acumulado para el próximo sorteo de la Junta de Protección Social (JPS) está muy sabroso, pues la cifra aumentó este martes 4 de noviembre, después de que no saliera en el sorteo de los Chances.

Para este viernes 7 de noviembre, el acumulado está en 820 millones de colones en 2 emisiones.

Según la JPS, quedan 40 bolitas con premios extras y una con la palabra “Acumulado”.

El acumulado no salió el martes 4 de noviembre, así que la cifra subió a 820 millones de colones para el sorteo de este viernes. (cortesia/cortesia)

La última vez que salió el apetecido premio fue el 21 de setiembre de este año, con un total de 350 millones de colones. La combinación ganadora fue el número 00 con la serie 974.

Si este viernes no sale, para el próximo sorteo la cifra sube 25 millones más, es decir, quedará en 845 millones de colones.

¿Cuáles números salieron en el sorteo de Chances?

La JPS realizó el martes 4 de noviembre el sorteo de Chances, en el cual salieron estos números:

Premio mayor: 17, serie 604

Segundo premio: 04, serie 255

Tercer premio: 20, serie 552

El premio mayor estaba en 80 millones por emisión y el segundo en 25 millones por emisión y el tercero en 7 millones por emisión.

El premio mayor de los Chances del martes 4 de noviembre estaba en 160 millones de colones. (JPS/JPS)

Este viernes 7 de noviembre se realizará el sorteo de Chances número 6989, a las 7:30 p.m. Aproveche a comprar su número de suerte para ver si resulta millonario.

La fracción tiene un valor de 1.500 colones y el entero, de 5 fracciones, 7.500 colones.

