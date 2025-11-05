Estos fueron los números ganadores del sorteo de Chances del 4 de noviembre

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, este martes 4 de noviembre, el sorteo de Chances, en el cual se anunció los números ganadores.

Como todos los martes, los jugadores esperaron con ansias conocer si su número de la suerte salió favorecido en este sorteo.

Estos fueron los resultados de los Chances de este 4 de noviembre:

Premio mayor: 17, serie 604

Segundo premio: 04, serie 255

Tercer premio: 20, serie 552

El premio mayor está en 160 millones de colones en total, es decir, 80 millones por emisión. Por otra parte, el segundo premio está en 25 millones de colones por emisión.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este martes 4 de noviembre el sorteo de Chances. (Facebook/Facebook)

En el caso del tercer premio, el monto está en 7 millones de colones por emisión.

¿Dónde se pueden reclamar los premios?

Si su número de suerte salió en alguna de las bolas, puede reclamar su premio en la JPS.

También puede reclamar el dinero en algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

En caso de que usted haya comprado a través del sitio web de la JPS, el dinero le será depositado en la cuenta bancaria que registró en la plataforma.

El premio mayor de los Chances de este martes está en 160 millones de colones. (JPS/JPS)

Este viernes 7 de noviembre se realizará otro sorteo de Chances, así que si usted no resultó millonario este martes, tiene otra oportunidad para probar su suerte.

