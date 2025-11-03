¿Quiénes participarán en el debate presidencial de la UNA? Conozca la lista completa

La Universidad Nacional (UNA) anunció los nombres de los candidatos presidenciales que participarán en el primer debate de las elecciones de 2026.

Este miércoles 5 de noviembre se realizará uno de los tres debates presidenciales a cargo de la UNA. En él participarán: Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana; Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza; Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática; y Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación.

La institución informó que, para este encuentro, estaban invitados Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, y Luis Amador, del Partido Integración Nacional, sin embargo, no confirmaron su asistencia.

Este miércoles 5 de noviembre se realizará el primer debate presidencial. Los votantes podrán conocer a su candidato favorito para las elecciones de 2026. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ)

Por medio de este debate, los votantes podrán conocer a los candidatos y sus propuestas, así pueden tomar una decisión a quién apoyar en las elecciones de 2026.

El encuentro se llevará a cabo en el Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese, ubicado en el Centro Universitario Emilia Prieto Tugores de la UNA, en San Pablo de Heredia, entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m.

Este primer debate se transmitirá a través del Facebook de la UNA y el canal de YouTube del Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese.

¿Cuándo son los otros debates?

La UNA anunció que el segundo debate se hará el 18 de noviembre y el otro el 25 de noviembre.

De momento, se desconoce quiénes participarán en los dos próximos encuentros.

La UNA va a realizar tres debates presidenciales durante noviembre, un mes después de que iniciara la campaña electoral. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)

Si usted quiere ser testigo de estos debates, puede inscribirse en este enlace: https://eventos.una.ac.cr/143028/detail/primer-debate-presidencial-elecciones-2026-una-costa-rica-decide.html.

