Opinión: “Ya probé el bendito helado de Pinito y solo tengo algo que decirle a la Dos Pinos”

Dos Pinos sacó un helado de Pinito que se volvió tendencia porque, fue tal la locura cuando salió, que a muchas personas les está costando mucho conseguirlo.

LEA MÁS: ¿No encuentra el helado de leche Pinito? Aprenda a hacerlo en casa con esta receta

Yo era uno de esos que creeía que aquello era un mito, porque oía hablar del producto, pero por más que lo buscaba en los supermercados, no lo veía.

El helado de leche Pinito es como dice en el empaque, ¡delicioso! (Dos Pinos/Dos Pinos)

Hasta que este sábado en la noche fui con mi pareja a hacer unas compras y mientras esperaba en la caja para pagar, mi novia llegó con su mano levantada y en ella traía dos paletas verdes. ¡Bingo, las había encontrado!

No lo quise abrir de inmediato. Me había costado tanto tenerlo entre mis manos que sentía que iba a ser un pecado que se acabara ya. Así que lo guardé para después de cenar; iba a ser el postre perfecto, pero, ¿lo fue?

Antes de contarle mi experiencia con el primer mordisco, debo hacer una aclaración y es que la Dos Pinos no me pagó un solo colón por lo que voy a decir.

Empecemos por el empaque, es lindísimo porque es idéntico al del paquete de la leche Pinito, con ese verde metálico tan familiar.

Busqué por todo el envoltorio temiendo que dijera “edición limitada” o “edición especial” y gracias a Dios no lo hallé, o sea, hay esperanza de que el famoso helado haya llegado para quedarse.

La Dos Pinos difícilmente falla cuando saca un helado, la verdad muy cargas. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Ahora sí, ¿es rico el helado Pinito?

Abrí el paquete, saqué la paleta y cuando le pegué el primer mordisco fue como que me pegaran un golpe de nostalgia en el paladar.

Fue evocar mis tiempos de carajillo, cuando me servía un vaso de leche pinito y me la comía sola, a secas y a escondidas de mi mamá, porque no era para gastarla así.

La paleta tiene una cobertura como de chocolate blanco que es deliciosa, el helado es supercremoso, ¡pero demasiado cremoso!

Conforme uno va mordiendo el condenado helado va sabiendo más rico, porque, obviamente, más adentro trae pinito en polvo y ese mordisco es brutal. Parecido a cuando uno se topa la leche en polvo en un granizado.

Ya cuando uno va llegando al centro del corazón de la paleta, se topa con un poco de caramelo que, aunque para mí sobra, tampoco desentona.

LEA MÁS: ¿Cuáles productos subieron de precio en las ferias del agricultor y los supermercados?

Fue tal la experiencia de sabor que experimenté, que tuve que ponerle pausa a la nueva serie de Juan Gabriel que estábamos viendo en Netflix, porque del bullón que estábamos haciendo en puros “uuummm”, no estábamos prestando atención.

Así que, a estas alturas yo solo tengo una cosa que decirle a la Dos Pinos y es: ¡muchas gracias! porque el helado es riquísimo, sabrosísimo, jamás me iba a imaginar que fuera tan, pero tan delicioso.

Obviamente, para gustos los colores, pero a mí me dieron por dónde era, porque soy amante del chocolate blanco, la leche Pinito siempre me encantó y la cremosidad en serio es espectacular.

Como algunas personas no lo han podido encontrar, algunos han optado por hacerlo en casa. (Chef Candy Zamora/Chef Candy Zamora)

Puntuación para el helado Pinito

Un 15 de 10. Me quito el sombrero con la Dos Pinos porque, además de sacar un productazo que en serio es muy bueno, apuntó a algo que nunca falla: la nostalgia.

Me arrepiento de no haberme comprado más, para tener en la casa, pero también soy consicente de que, de haberlo hecho, hubiese dejado a más de un antojado sin la oportunidad de conseguirlo en momentos de escases.

Repito, para que quede muy claro, la Dos Pinos no me pagó un cinco por esta columna de opinión, pero si quisieran hacerlo, no lo aceptaría, a menos de que la transacción sean unas cuantas paletas de helado Pinito, mi favorito por mucho a partir de ahora.