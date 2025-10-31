¿Cuáles productos subieron de precio en las ferias del agricultor y los supermercados?

El Consejo Nacional de Producción (CNP) informó que algunos productos que se venden en las ferias del agricultor, en los supermercados y en las carnicerías subieron de precio la semana pasada.

En comparación con los precios de la semana del 13 al 17 de octubre, el valor del aguacate Hass importado, el chile dulce, la papa blanca y el tomate aumentaron en las ferias del agricultor.

La cebolla seca amarilla y el aguacate Hass nacional también subieron de precio, pero la diferencia no es tanta.

Algunos productos en las ferias del agricultor subieron de precio la semana pasada, según el CNP. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

Estos son los precios que mantienen algunos productos en las ferias del agricultor, en comparación con hace dos semanas:

Aguacate Hass importado: Pasó de 3.083 a 3.625 colones.

Aguacate Hass nacional: Pasó de 2.245 a 2.278 colones.

Cebolla seca amarilla: Pasó de 610 a 620 colones.

Chile dulce: Pasó de 290 a 298 colones.

Papa blanca: Pasó de 987 a 1.028 colones.

Tomate: Pasó de 933 a 1.013 colones.

El precio de la lechuga americana, el repollo verde y la zanahoria disminuyeron en las ferias del agricultor.

¿Aumentaron de precio algunos productos en supermercados?

En los supermercados, el aguacate Hass importado, la cebolla seca amarilla, el chile dulce, la papa blanca y el tomate subieron de precio.

El banano y el plátano aumentaron de precio, pero el cambio no es tanto. En el caso de la lechuga americana, el repollo verde y la zanahoria, su valor disminuyó en los supermercados.

De esta manera quedaron los precios:

Aguacate Hass importado: Subió de 2.773 a 2.830 colones.

Cebolla seca amarilla: Subió de 1.457 a 1.590 colones.

Chile dulce: Subió de 473 a 491 colones.

Papa blanca: Subió de 1.310 a 1.425 colones.

Plátano: Subió de 291 a 294 colones.

Tomate: Subió de 1.060 a 1.355 colones.

El CNP señaló que algunos productos también aumentaron de precio en los supermercados.

¿Qué ocurre con la carne?

El CNP indicó que en las carnicerías solamente la chuleta económica de cerdo subió de precio. En comparación con hace dos semanas, pasó de 3.086 a 3.251 colones la semana pasada.

En los supermercados, los precios de todos los tipos de carnes, como el bistec de res especial, la carne molida premium de res, la costilla de cerdo, la posta de cerdo y más, se mantienen.

