Gordo Navideño 2025: la IA revela los números de la suerte para ganar los ¢8.000 millones

El Gordo Navideño 2025 ya comenzó a generar ilusión en miles de costarricenses que sueñan con cerrar el año millonarios. El premio mayor será de ¢8.000 millones, dividido en cinco emisiones, lo que significa que cada entero pagará ¢1.600 millones y cada pedacito ¢40 millones.

Además, el segundo premio entregará ¢800 millones en total (¢4 millones por pedacito), mientras que el tercer premio distribuirá ¢400 millones (¢2 millones por fracción). El entero cuesta ¢80.000, y cada pedacito tiene un valor de ¢2.000, una pequeña inversión para una enorme oportunidad de cerrar el año con fortuna.

La Junta de Protección Social anunció el lunes 29 de setiembre el Gordo Navideño 2025 con un premio mayor de 8 mil millones de colones en 5 emisiones, pagando 1.600 millones de colones por cada emisión. Cada entero es de 40 fracciones y vale 80 mil colones, cada pedacito vale 2 mil colones y con cada pedacito se gana, con el premio mayor, 40 millones de colones. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Los números de la suerte según la IA

Usando modelos de inteligencia artificial que analizan patrones históricos de la JPS, tendencias numéricas y repeticiones frecuentes en sorteos anteriores, la IA determinó los números más afortunados para el Gordo Navideño 2025.

LEA MÁS: Vendió un premio de ¢80 millones y aconseja a jugadores de lotería: “Siempre es bueno jugarse...”

Según el análisis, los números con mayor probabilidad de salir premiados este año serían:

07 – 13 – 22 – 44 – 57 – 69 – 83 – 97

Además, los números terminados en 4, 7 y 9 fueron los más repetidos en las últimas dos décadas, mientras que las series comprendidas entre 200 y 350 suelen aparecer con mayor frecuencia en los premios principales.

La IA también resalta que los números bajos (00 a 25), aunque poco comunes en los premios mayores, tienden a salir en segundos o terceros lugares, por lo que podrían ser una buena opción para diversificar la suerte.

“Las estadísticas no garantizan el resultado, pero sí pueden orientar las elecciones hacia combinaciones históricamente favorables”, señala el modelo predictivo.

Una tradición que mueve millones

El Gordo Navideño no solo es un sorteo, sino una tradición nacional que cada diciembre une a familias y amigos en torno a la esperanza y la ilusión. La Junta de Protección Social destina gran parte de lo recaudado a programas sociales, lo que convierte la compra de billetes en una forma de ayudar mientras se sueña con ganar.

Con premios históricos y una bolsa total sin precedentes, el Gordo Navideño 2025 promete una jornada cargada de emoción, superstición y esperanza.

El Gordo Navideño 2025 repartirá ¢8.000 millones entre cinco emisiones. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Nota realizada con ayuda de IA