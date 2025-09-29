Nacional

Gordo Navideño 2025 ya está en la calle y estos son los millones que entregará

La Junta de Protección Social confirmó que el Gordo Navideño 2025 ya está en la calle y pagará un premio mayor de ¢1.600 por entero

Por Eduardo Vega
El Gordo Navideño 2025 se puede comprar desde hoy, el premio mayor es de ¢1.600 millones por entero y se jugará el próximo domingo 14 de diciembre.
Ell gordo navideño viene cargado de platica. Foto: Eduardo Vega /JPS (cortesía /Eduardo Vega)

Mantenga bien vivo el sueño de cerrar este año lleno de millones de colones en sus cuentas porque la mayor oportunidad del año ya anda en la calle.

La Junta de Protección Social (JPS), confirmó este lunes 29 de setiembre que el Gordo Navideño 2025 ya se puede comprar y se jugará el próximo domingo 14 de diciembre.

Hablamos del sorteo que más millones paga al año y es el más esperado por todo el país.

El premio mayor será de ¢8.000 millones, dividido en 5 emisiones, significa que cada entero pagará ¢1.600 millones. Eso es demasiada y muy buena platica con la cual usted puede cerrar el año.

El premio mayor será de ¢8.000 millones, dividido en 5 emisiones. Foto: Eduardo Vega /JPS (cortesía /Eduardo Vega)
El segundo premio en importancia es de ¢800 millones en las 5 emisiones y pagará ¢4 millones por pedacito. El tercer premio en importancia tiene una bolsa de ¢400 millones y pagará ¢2 millones por cada pedacito.

El entero tiene un precio de ¢80.000, cada pedacito valdrá ¢2.000 y con cada pedacito usted se podrá ganar ¢40 millones, lo que significa una muy pequeña inversión para tantísimos millones de ganancia por fracción.

Recordemos que en el 2019 el premio mayor del Gordo Navideño fue de 2 mil millones de colones, pero a partir del 2020, golpeado por la pandemia del covid-19, el sorteo más esperado del año se quedó en ₡1.600 millones y así se mantiene hasta hoy.

