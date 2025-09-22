Lotería Nacional: estos son los números y series ganadoras del sorteo de este domingo 21 de setiembre

Este domingo 21 de setiembre se jugó el sorteo extraordinario de la Lotería por el Día de la Independencia. (JPS/JPS)

Hace pocos minnutos la Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo extraordinario N.º 4.868 de la Lotería Nacional y muchos ticos salieron ganadores.

Este sorteo fue extraordinario por el Día de la Independencia, por lo que los premios son mucho más jugosos, solo el primero dejó ¢32 millones por fracción.

LEA MÁS: Comunicador de radio Zurquí relata ataque de supuesto seguidor de Rodrigo Chaves

El primer premio fue de ¢320 millones por entero para el número 60 con la serie 316

con la serie El segundo premio entrega ¢46 millones por entero, para el número 73 con la serie 008

con la serie El tercer premio entregó ₡20 millones por entero para el número 09 con la serie 371

con la serie El cuarto premio entregó ¢5 millones por entero para el número 94 con la serie 643

con la serie El quinto premio de ¢3 millones fue para el 39 con la serie 395.

LEA MÁS: Moneda de ¢25 tendrá un cambio histórico este 24 de setiembre según anuncia el BCCR

Si usted compró algún pedacito y quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

Recuerde que para reclamar su premio debe presentar el o los pedacitos que tengan el número y la serie exactos del premio correspondiente.