Lotería Nacional: estos son los números y series ganadoras del sorteo de este domingo 21 de setiembre

Este domingo 21 de setiembre la Junta de Protección Social jugó el sorteo especial del Día de la Independencia

Por Hillary Chinchilla Marín
Este domingo 21 de setiembre se jugará el sorteo extraordinario de la Lotería por el Día de la Independencia.
Este domingo 21 de setiembre se jugó el sorteo extraordinario de la Lotería por el Día de la Independencia. (JPS/JPS)

Hace pocos minnutos la Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo extraordinario N.º 4.868 de la Lotería Nacional y muchos ticos salieron ganadores.

Este sorteo fue extraordinario por el Día de la Independencia, por lo que los premios son mucho más jugosos, solo el primero dejó ¢32 millones por fracción.

  • El primer premio fue de ¢320 millones por entero para el número 60 con la serie 316
  • El segundo premio entrega ¢46 millones por entero, para el número 73 con la serie 008
  • El tercer premio entregó ₡20 millones por entero para el número 09 con la serie 371
  • El cuarto premio entregó ¢5 millones por entero para el número 94 con la serie 643
  • El quinto premio de ¢3 millones fue para el 39 con la serie 395.

Si usted compró algún pedacito y quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

Recuerde que para reclamar su premio debe presentar el o los pedacitos que tengan el número y la serie exactos del premio correspondiente.

