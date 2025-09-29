Lotería Nacional: Estos son los números y series ganadores del sorteo de este domingo 28 de setiembre

La lotería nacional repartió millones este domingo. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Este domingo por la noche se jugó el sorteo ordinario N.º 4.869 de la Lotería Nacional, organizado por la Junta de Protección Social y se repartieron muchos millones.

Lotería Nacional: estos son los números y series ganadoras del sorteo de este domingo 21 de setiembre

Para este, como cada sorteo ordinario, hubo 100 premios de distintas cantidades, pero la mayor cantidad de dinero se concentra en los tres premios mayores que fueron:

El primer premio fue de ¢175 millones por entero para el número 24 con la serie 250

con la El segundo premio entregó ¢30 millones por entero para el número 63 con la serie 807

con la El tercer premio entregó ¢14 millones por entero para el número 38 con la serie 999

Si usted compró algún pedacito y quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

Recuerde que para reclamar su premio debe presentar el o los pedacitos que tengan el número y la serie exactos del premio correspondiente.