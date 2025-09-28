Fundación Omar Dengo propone darle “pupitre” al celular en clases y no sacarlo de las aulas

Para la Fundación Omar Dengo (FOD) el teléfono celular que usan los estudiantes de escuelas y colegios no debe ser visto como un enemigo, al contrario, aseguran que más bien hasta debería dársele un “pupitre” para que entre y se mantenga en las aulas.

Para la Fundación Omar Dengo el celular debe tener un pupitre en las aulas de escuelas y colegios.

“Prohibir no es la solución, pues el celular es una herramienta presente en el 97 % de los hogares costarricenses.

LEA MÁS: Conferencia Episcopal llama a votar y pide evitar el odio político en las elecciones del 2026

“Usado con intencionalidad pedagógica, puede fortalecer competencias clave como la investigación, la creatividad, el pensamiento crítico y la participación responsable, segura y ética en ambientes digitales”, asegura la FOD.

La FOD hasta da ejemplos: en Finlandia, muestran cómo el celular puede ser integrado en la educación cívica y mediática para enseñar a identificar noticias falsas, verificar fuentes y debatir de manera respetuosa.

El celular no es un enemigo de los estudiantes si se usa para su aprendizaje, asegura la FOD. (GRACIELA SOLIS)

Costa Rica, dice la FOD, tiene la posibilidad de seguir ese camino y convertir un desafío en una oportunidad.

“La verdadera inclusión digital comienza con la educación consciente: privilegiar la calidad del tiempo y el desarrollo de habilidades por encima del consumo pasivo de pantallas”, asegura la Fundación.

LEA MÁS: Padre Sergio terminará primera Torre del Espíritu Santo y ya ajustó parte de la segunda

La FOD tiene muy claro que el uso desmedido y sin regulación del celular en niños y jóvenes puede provocar varios peligros. En el aprendizaje, su uso desconcentra durante las clases lo que provoca pérdida de atención y memoria, lo que disminuye la concentración y aprendizaje.

En lo que es emocional, ese uso excesivo de redes sociales puede provocar baja autoestima, depresión, mayor ansiedad y riesgos como el ciberacoso; además, en lo físico, la luz azul de las pantallas digitales altera los ciclos de sueño, algo que afecta directamente el rendimiento y bienestar estudiantil.

El celular debe entrar a las aulas para ayudar en la enseñanza, eliminarlo no es el mejor camino, asegura la FOD. (Shutterstock/Foto:)

La FOD da su punto de vista en respuesta a la diputada independiente Cynthia Córdoba quien presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares en escuelas y colegios.

El proyecto se llama: “Ley para el uso responsable de dispositivos electrónicos en centros educativos”.

La FOD nació en 1987 para ayudar al desarrollo por medio de la innovación educativa de la mano con las tecnologías digitales.

LEA MÁS: Embajada de Estados Unidos le da más de 5 mil millones de colones de recompensa si usted les ayuda

El propio Ministerio de Educación en este mes de setiembre confirmó que el uso del celular se va a prohibir a partir del próximo curso lectivo. Solo se podrá usar en las aulas con objetivos de aprendizaje.