Padre Sergio terminará primera Torre del Espíritu Santo y ya ajustó parte de la segunda

El padre Sergio Valverde, fundador y director de la fundación Obras del Espíritu Santo, lo volvió a hacer, volvió a unir el país en un solo corazón.

Padre Sergio terminará primera Torre del Espíritu Santo y ya ajustó para unas 37 habitaciones de la segunda. (Cortesía/Cortesía)

Este sábado 27 de setiembre se realizó la II Torretón 2025 con el objetivo de recoger 500 millones de colones que le urgían al padre para finalizar la primera de las dos Torres Espíritu Santo, Albergues Juveniles de la Alegría.

Tremenda alegría para el país la obra del padre Sergio Valverde que sigue dando frutos y recibiendo el apoyo de los ticos. (Cortesía/Cortesía)

Ya el sacerdote nos ha explicado en diferentes ocasiones que serán torres para que vivan jóvenes de 18 años o más que, precisamente, al cumplir la mayoría de edad, finalizan programas como los del PANI u otras asociaciones y fundaciones benéficas.

Varias veces lloró de la alegría el padre Sergio. En la foto con el cantautor católico Martín Valverde. (Cortesía/Cortesía)

Pues les contamos con tremenda alegría que el padre Sergio no recogió 500 millones de colones sino que la última pizarra que se mostró confirmaba 1.250.912.167 de colones.

El padre Sergio le puso bonito a la bailada y hasta a la cantada durante la II Torretón 2025. (Cortesía/Cortesía)

“Necesito que me ayuden a poder terminar la primera torre que será la de hombres, claro, si me pueden ayudar un poquitico más les aseguro que todo será bien recibido porque una vez concluyamos la primera torre, vamos de inmediato con la segunda.

Los Ajenos movieron bastante el gimnasio de la villa olímpica de Hatillo. (Cortesía/Cortesía)

“No se les olvide que cada habitación nos cuesta unos 20 millones de colones así que todo lo que recaudemos por encima de los 500 millones servirá para la otra torre que es para mujeres”, comentó el padre antitos de empezar el evento.

Quitando los 500 millones, lo recaudado alcanza para que el padrecito ya tenga aseguradas las primeras 37 habitaciones de la segunda torre.

Esta primera torre que lleva el 63% de avance ya va a poder terminarse por completo, es la de hombres. (Cortesía/Cortesía)

Bajo el lema “Yo dono por las Torres” la II Torretón tuvo la participación de reconocidos grupos y artistas nacionales como Martín Valverde, Los Ajenos, Son de Tikizia, Luis Enrique Mejía Godoy, Bernardo Quesada y Ensamble Latino, Marfil, MasterKey y Fluxy B.

Los ticos pudimos ver la transmisión del evento por los principales canales de televisión y emisoras de radio del país.

Los Albergues Juveniles de la Alegría “Torres Espíritu Santo” dejaron de ser proyecto, ya son una realidad de dos torres de siete pisos cada una, ubicadas en Barrio Cristo Rey, San José.

Martín Valverde, cantautor tico quien vive en México, alegró los corazones del país con su música positiva. (Cortesía/Cortesía)

Darán albergue y atención integral a 744 jóvenes en condición de alto riesgo social, ya sea que provengan de la calle o que hayan salido de los diferentes albergues del país por cumplir los 18 años de edad.

La construcción de la primera torre tiene un avance en su construcción del 63%. Con la platica recogida ya se podrá terminar.