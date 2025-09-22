Lotería Nacional: el enojo de muchos fiebres por lo que pasó en el sorteo

Esta fue la combinación ganadora de la lotería nacional este 21 de setiembre en el sorteo extraordinario de la Independencia. Captura de pantalla. (JPs/Cortesía)

Este domingo se llevó a cabo el sorteo extraordinario del Día de la Independencia y aunque muchos celebraron por ganarse platica con la lotería, otros se mostraron molestos por algo que pasó durante el sorteo.

Durante la transmisión de canal 13 y también por la página de Facebook de la Junta de Protección Social (JPS), ambas señales se pegaron y la molestia de los jugadores de lotería fue más que evidente.

“Pésima señal por televisión, se pega demasiado”; “Es una cochinada de señal. Mejor no lo hubieran transmitido”; “Cada vez que sale uno se cuelga la señal”; “Canal 13 se pega mucho”.

“La transmisión por Facebook cada nada se pega y no se puede dar seguimiento al sorteo”, fueron algunos de los comentarios de los fiebres en la página de Facebook.

Los premios del sorteo de la lotería

El primer premio fue de ¢320 millones por entero para el número 60 con la serie 316

con la serie El segundo premio entrega ¢46 millones por entero, para el número 73 con la serie 008

con la serie El tercer premio entregó ₡20 millones por entero para el número 09 con la serie 371

