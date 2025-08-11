JPS lanza este martes nuevo juego de lotería instantánea con millonario premio

La JPS lanzará un nuevo juego este martes por motivo de su aniversario número 180. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La Junta de Protección Social (JPS) lanzará este martes 12 de agosto el nuevo juego de lotería instantánea “180 Aniversario”, para conmemorar los 180 años de existencia de la institución.

Este juego tiene dos modalidades de juego en cada boleto. En el primero, el usuario debe raspar toda el área de juego y, si alguno de sus números coincide con alguno de los números ganadores, gana el premio correspondiente.

LEA MÁS: Colegio de veterinarios pegó el brinco luego de ataque de perro a niño en Multiplaza

Por otro lado, en el segundo juego, hay que raspar toda el área de juego y si encuentra 3 veces la frase “180 años”, obtiene el premio.

Los jugadores que no obtienen premio en las boletas, tendrán una segunda oportunidad, participando en los concursos de la “Rueda de la Fortuna”.

Se venderán solo 500.000 boletos, por lo que si usted quiere ganar algún premio, póngase las pilas y busque uno antes de que se agoten.

La JPS venderá solo 50.000 boletos a partir del martes 12 de agosto para el nuevo juego de lotería instantánea. (JPS/JPS)

Cada boleto tiene un valor de ¢1.000 y se puede comprar en cualquier red de comercialización autorizada por la JPS.

LEA MÁS: Patricia Mora y dos políticos más recibieron gran castigo por parte del TSE por cometer estos actos

De esta manera se van a distribuir los premios:

121.000 premios de ¢1.000

45.000 premios de ¢2.000

13.000 premios de ¢5.000

100 premios de ¢10.000

40 premios de ¢50.000

20 premios de ¢100.000

4 premios de ¢500.000

2 premios de ¢1.000.000

1 premio de ¢40.000.000

5 premios con la palabra “RASPA”

“Llegar a los 180 años como institución pública es un motivo de orgullo nacional. A través del juego responsable, la Junta de Protección Social ha logrado apoyar programas sociales, de salud, atención a personas adultas mayores, población con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, entre otros. Este nuevo juego es un símbolo de gratitud hacia todas las personas que, al comprar nuestros productos, hacen posible esa labor solidaria”, dijo Edgar Díaz, gerente general de la JPS.

LEA MÁS: ¿Piensa ir a San José en el Día de la Madre? MOPT realizó aviso para esta importante fecha