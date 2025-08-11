Patricia Mora y dos políticos más recibieron gran castigo por parte del TSE por cometer estos actos

Patricia Mora y dos políticos más fueron castigados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por cometer actos indebidos y ahora tendrán que pagar las consecuencias.

El Tribunal informó que la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró con lugar tres denuncias por beligerancia política e impuso las correspondientes sanciones de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y, en el caso que procedía, la destitución del cargo en ejercicio.

Patricia Mora fue sancionada por el TSE. (Jorge Castillo)

“Se sancionó con la inhabilitación para ocupar cargos públicos por cuatro años a la señora Ana Patricia Mora Castellanos. La razón es que, mientras ejercía el cargo de presidenta ejecutiva del INAMU y ministra de la Condición de la Mujer, el 9 de febrero de 2019 se presentó a una Asamblea Nacional del Frente Amplio y dirigió unas palabras que incluyeron la defensa de su participación en el entonces gobierno de la República”, informó el TSE.

Mora es actualmente la presidenta del Partido Frente Amplio.

Pero ella no fue la única sancionada por el TSE, también Kendall Esteban Viales Cruz fue castigado y, además, destituido como funcionario del Instituto Mixto de Ayuda Social y con la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años.

La razón es que, mientras pertenecía a la Junta de Crédito Local del Banco Popular en Santa Cruz, Guanacaste, participó en la Asamblea Cantonal realizada por el Partido Liberación Nacional el 10 de agosto de 2019 y se postuló como precandidato a regidor para las elecciones de 2020.

Mora es la presidenta del Partido Frente Amplio. (Rafael Pacheco)

El tercer castigado es Fernando Natalio González Ledezma, quien no podrá ejercer cargos públicos durante dos años.

“La razón es que, mientras era integrante del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, fue acreditado por el PAC como fiscal general de Junta Receptora de Votos para las Elecciones Nacionales del 2022, designación que efectivamente ejerció”, detalló el TSE.