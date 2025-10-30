¿No encuentra el helado de leche Pinito? Aprenda a hacerlo en casa con esta receta

La locura por el helado de leche Pinito de Dos Pinos siguen vivos, pero desde que la empresa confirmó que el producto se agotó por la gran demanda que tiene, muchos costarricenses se quedaron antojados.

Pero tranquilos, la chef Candy Zamora le compartió a La Teja una receta casera para preparar esas deliciosas paletas de leche Pinito desde su casa, con ingredientes que se consiguen fácil y sin gastar mucho.

La chef Candy Zamora explica cómo hacer helados caseros de leche Pinito. (Chef Candy Zamora)

Ingredientes para las paletas de leche Pinito:

250 g de crema de leche bien fría (1 taza) — puede ser vegetal.

Media taza de agua.

Una taza y media de leche en polvo.

4 cucharadas de leche condensada.

Una taza y tres cuartos de azúcar.

Paso a paso para preparar el helado:

- Bata la crema de leche a medio montar, pero tenga cuidado: si se pasa, se convierte en mantequilla.

- Aparte, en la licuadora, coloque el resto de los ingredientes y licúe muy bien. Es como hacer una leche condensada casera con la leche en polvo.

- Cuando la crema de leche esté lista, agregue la mezcla de la licuadora en forma envolvente.

El famoso helado de Dos Pinos está agotado. (Dos Pinos)

Relleno para darle ese sabor Pinito:

Un cuarto de taza de leche en polvo.

2 cucharadas de agua.

2 cucharadas de leche condensada.

Licúe todo y use esta mezcla para rellenar o vetear las paletas. Así quedan con ese toque cremoso que enamora.

Ahora coloque la base en los moldes para paleta. Agregue un poco del relleno de leche Pinito para vetear y lleve al congelador al menos cuatro horas.

Helado de Leche Pinito (Dos Pinos/Dos Pinos)

Cobertura blanca:

200 g de chocolate blanco.

50 g de aceite.

Derrita el chocolate, agregue el aceite (esto evita que la capa quede demasiado dura) y sumerja cada paleta en la mezcla.

Deje que se enfríen y ¡listo! ya tiene en sus manos unas paletas de leche Pinito caseras, cremosas y deliciosas.