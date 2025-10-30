Estos son los billetes que dejarán de circular en el país el próximo 1 de noviembre

El próximo 1 de noviembre se dará un cambio importante en el país. Dos de los billetes de ¢1.000 que se usan actualmente saldrán de circulación y es importante que usted tenga claro cuáles serán.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó que, a partir de esa fecha, las series A y B del billete de ¢1.000 perderán su valor como medio de pago, eso quiere decir que solo se mantendrán en funcionamiento los de la serie C.

Los dos billetes de arriba son los que saldrán de circulación. (BCCR)

Hay que tener cuidado porque los billetes de las tres series se parecen bastante.

“Las series A y B del billete de ¢1.000 se encuentran en circulación desde el 2011 y el 2016, respectivamente, y se diferencian de la serie C principalmente por contar con una ventana transparente más pequeña ubicada en el extremo superior derecho del billete y con una forma de hoja que cambia de color.

“A la fecha se ha retirado de circulación, a través de las entidades financieras, el 94% de los billetes emitidos de la serie A y B, principalmente por el desgaste que impide identificar las seguridades del billete”, informó el banco hace unas semanas.

Tenga cuidado porque los tres billetes se parecen mucho. (BCCR)

El único billete de ¢1.000 que seguirá en circulación

La serie C del billete de ¢1.000, que está en circulación desde el 2021, se mantendrá vigente como medio de pago en la economía nacional. Este será el único billete de mil colones que se podrá usar en comercios.

Esta serie se caracteriza porque su diseño tiene una ventana transparente más amplia y visible e incluye la figura de Braulio Carrillo.

Una vez que salgan de circulación estos billetes, el canje o depósito se mantendrá de forma indefinida en las entidades financieras del país.